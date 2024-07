JO Paris 2024 : Wembanyama lâche une folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vice-championne olympique à Tokyo, l'équipe de France de Basket aborde les JO de Paris avec ambition. Et surtout avec Victor Wembanyama, le nouveau phénomène du basket mondial. Cependant, la préparation des Bleus est loin d'avoir rassuré puisque les hommes de Vincent Collet ont enchaîné quatre défaites de suite. Pas de quoi inquiéter le numéro 1 de la Draft 2023 qui ne cache pas ses ambitions : la médaille d'or.

Ce sera l'un des hommes les plus attendus des Jeux Olympiques de Paris. Victor Wembanyama disputera ces premiers JO et formera notamment un duo très attendus avec Rudy Gobert. Défensivement, les Bleus sont donc très impressionnants et seront attendus au tournant après quelques années poussives. Mais alors que les Français sont vice-champions olympiques à Tokyo, ils seront encore parmi les favoris. Cependant, la préparation est loin de répondre aux attentes. Les hommes de Vincent Collet ont effectivement perdu leurs quatre derniers matches amicaux contre l'Allemagne (65-70), la Serbie (69-79), le Canada (73-85) et l'Australie (82-83). Pas de quoi effrayer Victor Wembanyama qui viser tout simplement l'or à Paris.

Wembanyama vise l'or à Paris !

« Bien sûr que je reste convaincu de cela. C'est basé sur quoi ? Sur ce que l'on vit tous les jours avec le groupe, les joueurs et le staff. C'est fondé sur notre marge de progression, que je sais énorme. Les défaites n'ébranlent pas du tout ma confiance en l'équipe. Même avant de rejoindre le groupe, de commencer la prépa, je n'avais aucun doute sur le fait que le parcours vers la victoire serait semé d'embûches. Le chemin n'est jamais celui auquel tu t'attends », lâche le joueur des Spurs dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Personnellement, je vis pour l'exploit»

Et alors que la France affrontera le Brésil samedi pour entrer dans sa compétition, Victor Wembanyama ne cache pas sa joie de disputer les JO à domicile, seulement un an après sa Draft en NBA. « Ce n'est pas trop tôt. Disons que je vais faire le maximum pour prouver que les planètes sont alignées. Personnellement, je vis pour l'exploit, la grande réussite, pas pour les petites victoires de tous les jours, même si on prend (sourire) », ajoute la star française.