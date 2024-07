JO Paris 2024 : La France inquiète, Wembanyama met les choses au point

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que les Etats-Unis a réuni la Dream Team pour aller chercher la médaille d’or au tournoi olympique de basket, la France fait partie des outsiders. Menés par le nouveau crack du basket tricolore, Victor Wembanyama, les Bleus n’ont toutefois pas été très rassurants durant les derniers matchs de préparation aux JO. Le joueur des Spurs a alors mis les choses au point sur l’état actuel des troupes.

Pour l’équipe de France de basket, les Jeux Olympiques débuteront le 27 juillet prochain avec une rencontre face au Brésil. Si les Bleus veulent croire à une médaille et possiblement inquiéter les Etats-Unis de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, il va falloir se rassurer en gagnant. En effet, durant la préparation, Victor Wembanyama et compagnie ont enchainé les défaites. Pas de quoi donc rassurer à l’approche du début du tournoi olympique.

« Ce sont de bonnes leçons »

Alors que l’échéance approche pour l’équipe de France de basket, Victor Wembanyama s’est confié au Figaro. Le joueur des San Antonio Spurs fait alors savoir : « J’aborde la compétition comme toutes les autres expériences, avec plus d'exigence encore. Beaucoup d'excitation, ce sont les JO. Je m'en rendrai peut-être compte que pendant la première marseillaise mais c'est vraiment un rêve ». A propos des difficultés rencontrées en préparation par la France, Wembanyama, explique : « Ce sont de bonnes leçons qu'on a prises dans cette prépa. Il vaut mieux se mettre en difficulté avant et être prêt après, lors de la compétition. On est sur la bonne voie parce que dans le groupe, l'énergie est incroyable. Je n'ai jamais vu une telle volonté de bien faire auparavant. La confiance est très élevée. La route ne sera pas lisse, il y aura des difficultés, on le sait ».

« On a tous fait des efforts à la hauteur de notre exigence »

D’un point de vue personnel, Victor Wembanyama a confié à propos de sa préparation pour les Jeux Olympiques : « J'ai été à l'écoute des coaches, j'ai fait le maximum pour appliquer leur volonté. Je n'ai pas de regret. On a tous fait des efforts à la hauteur de notre exigence et de nos ambitions. Ça ne veut pas dire qu'on a été parfait ou que j'ai été parfait, loin de là, mais les difficultés font partie d'un parcours olympique, c'est normal qu'on en ait et le plus important c'est comment on va réagir ».