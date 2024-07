JO Paris 2024 - Handball : Tout ce qu’il faut savoir sur la compétition et sur la dernière danse de Nikola Karabatic

Alexis Brunet

Le tournoi olympique de handball masculin débutera officiellement le 27 juillet. Au total, 12 équipes s’affronteront pour essayer de remporter la très convoitée médaille d’or. La France est la grande favorite à domicile, mais certains adversaires coriaces feront tout pour l’en empêcher. Si vous voulez tout savoir sur la compétition et le programme des Bleus, le10sport.com est là pour ça.

Après des mois, voire des années d’attente, les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont enfin débuter. La France espère que cette compétition à domicile sera une vraie fête populaire, tout en essayant de mettre la main sur le plus de médailles. Pour cela, elle pourra compter sur le handball, qui est depuis de nombreuses années l’un des plus grands pourvoyeurs de breloque. Les coéquipiers de Nikola Karabatic avaient décroché l’or en 2020 à Tokyo et ils font partie des favoris pour l’emporter une nouvelle fois, à Paris.

JO Paris 2024 - Handball : Une dernière médaille d'or pour Nikola Karabatic ? https://t.co/oxbO45EjTQ pic.twitter.com/8S8t9hFRub — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Un tournoi à douze équipes

L’équipe de France ne sera pas la seule à vouloir décrocher l’or à Paris. Au total, douze nations vont s’opposer à partir du 27 juillet, chacune avec plus ou moins de chances de l’emporter. Elles seront réparties au sein de deux groupes. Le groupe A sera composé de l’Espagne, de la Slovénie, de la Croatie, du Japon, de l’Allemagne et de la Suède. La France se trouve elle dans le groupe B, en compagnie de la Hongrie, de l’Égypte, de la Norvège, de l’Argentine et du Danemark. Chaque nation disputera donc cinq matches de poule, entre le 27 juillet et le 4 août (plus précisément le 27, 29 et 31 juillet, ainsi que le 2 et 4 août). Après cette phase de poule, les pays qui se seront qualifiés disputeront un quart de finale le 7 août, puis par la suite les demi-finales le 9 août et enfin la petite et la grande finale le 11 août. Le tour préliminaire aura lieu à l’Arena Paris Sud 6, alors que la phase à élimination directe se tiendra à Lille, au sein du Stade Pierre-Mauroy. Le tournoi de handball sera à suivre sur les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4), mais également sur Eurosport, avec une chaîne dédiée pour tous les matchs de handball de la compétition.

La France et le Danemark sont les grands favoris

Très souvent dernièrement, la France a brillé lors des Jeux Olympiques. À domicile, les Bleus seront donc encore plus favoris. Il faut dire que les partenaires de Nikola Karabatic ont l’expérience de ces grands moments. Au total, ils ont déjà remporté trois titres olympiques, en 2008, 2012 et 2020. À cela, il faut ajouter une médaille d’argent en 2016 et une de bronze en 1992. Mais les joueurs de Guillaume Gille ne font pas que collectionner les titres olympiques, ils font aussi de même avec les titres de champions du monde et d’Europe. La France est tout simplement le pays le plus titré lors des championnats du monde, avec six titres. Pour ce qui est des championnats d’Europe, les Bleus font légèrement moins bien avec « seulement » quatre titres. Ils ont toutefois remporté l’or au dernier championnat d’Europe, en battant en finale le Danemark, sur le score de 33 à 31. Ces mêmes Danois, la France les recroisera à Paris et dès le premier match de poule. Les coéquipiers de Mikkel Hansen seront une nouvelle fois les plus grands adversaires des Français et on pourrait encore assister à une finale entre les deux nations, soit ce qui se fait de mieux en handball actuellement. Il faudra également garder un œil sur l’Allemagne, l’Espagne et la Norvège qui ont l’habitude de bien figurer dans ce type de compétition.

Une préparation en altitude pour les Bleus

Cela fait plus d’un mois que la France a entamé sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris. Les Bleus avaient rendez-vous dès le 20 juin, avec un stade en altitude du côté de Tignes, en Savoie. Cela a notamment été l’occasion pour les partenaires de Nedim Remili de parfaire leur condition physique, avec des séances très intenses. Les Français ont notamment grimpé à vélo le col de l’Iseran et, visiblement, cela était un gros défi, comme l’a confié Nikola Karabatic à L’Équipe. « Le vélo, c'est bien ; le col de l'Iseran, c'est dur quand tu pèses plus de 100 kg. On est allé au bout de nous-mêmes. » Après cela, les joueurs de Guillaume Gille se sont retrouvés à La Maison du handball à Créteil. Ils ont par la suite disputé deux matches amicaux, le premier face à l’Allemagne (défaite 35-30), puis le second face à la Croatie (victoire 31-26), ainsi qu’un match d’entraînement face à la Slovénie (victoire 39-30).

14 joueurs ont été retenus pour les JO

Si lors de la préparation, Guillaume Gille avait fait appel à 21 joueurs, le sélectionneur a dû réduire son groupe à 14 pour les JO de Paris, plus trois réservistes. Kentin Mahé, Thibaud Briet, Timothey N’Guessan et Benoît Kounkoud ne seront pas de la partie. Samir Bellahcene, Aymeric Minne et Nicolas Tournat seront eux réservistes. Ils devront assister aux rencontres en tribunes, mais ils pourront remplacer un joueur en cas de blessure. Si ce joueur est remis de blessure, il pourra par la suite réintégrer sa place au sein du groupe. Nikola Karabatic est bien de la partie, lui qui disputera ses sixièmes et derniers JO avant de mettre fin à sa carrière.

La liste de la France pour les JO :

2 gardiens : Rémi Desbonnet (32 ans, Montpellier), Vincent Gérard (37 ans, Istres).

2 ailiers gauches : Hugo Descat (31 ans, Veszprem/HON), Dylan Nahi (24 ans, Kielce/POL).

2 arrières gauches : Nikola Karabatic (40 ans, Paris-SG), Elohim Prandi (25 ans, Paris-SG).

1 demi-centre : Nedim Remili (28 ans, Veszprem/HON).

2 arrières droits : Dika Mem (26 ans, FC Barcelone/ESP), Melvyn Richardson (27 ans, FC Barcelone, ESP).

2 ailiers droits : Yanis Lenne (28 ans, Montpellier), Valentin Porte (33 ans, Montpellier).

3 pivots : Ludovic Fabregas (28 ans, Veszprem/HON), Luka Karabatic (36 ans, cap., Paris-SG), Karl Konan (29 ans, Montpellier).

Réservistes : Samir Bellahcene (gardien, 29 ans, Kiel/ALL), Aymeric Minne (demi-centre, 27 ans, Nantes), Nicolas Tournat (pivot, 30 ans, Kielce/POL).

Une ultime danse pour les légendes Karabatic et Hansen

Si les raisons sont nombreuses pour ne pas manquer le handball aux Jeux Olympiques de Paris, cela sera surtout l’occasion de voir pour la dernière fois Nikola Karabatic sur un terrain. Le joueur de 40 ans a annoncé qu’il allait mettre fin à sa carrière à l’issue du tournoi olympique. L’arrière gauche aura une nouvelle fois l’opportunité de marquer son sport de son empreinte, lui qui a déjà remporté trois fois les JO, quatre fois les championnats du monde et quatre fois les championnats d’Europe. En club, le palmarès du joueur passé par le PSG n’est pas ridicule non plus, puisqu’il a décroché notamment trois Ligue des champions, seize championnats de France, quatre championnats d’Allemagne et deux championnats d’Espagne. Dernièrement, Karabatic expliquait d’ailleurs à L’Équipe toute la joie qu’il ressentait d’être présent à Paris pour ces sixièmes JO. « Pour moi, c'est juste incroyable de pouvoir terminer ma carrière sur la plus belle des compétitions en France, à Paris, dans la ville où je vis depuis dix ans. Devant ma famille, mes amis, les fans de hand français, les fans de sport français, c'est juste incroyable. J'essaye de ne pas trop penser à tout ce qu'il y a derrière et à comment j'en suis arrivé là. Mais juste de me dire d'avoir cette chance-là, même si j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraîné pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Mais d'être là aujourd'hui, à 40 ans, dans la meilleure équipe au monde, de pouvoir encore être à ce niveau-là, c'est juste fou et j'ai envie de le savourer à fond. » En plus de Nikola Karabatic, une autre légende du handball prendra sa retraite à l’issue des JO. En effet, à 36 ans, Mikkel Hansen a lui aussi décidé de dire stop. Le Danois voudra donc s’offrir un second titre olympique pour terminer sa carrière en beauté, après celui de 2016 à Rio. Les deux légendes, qui ont longtemps évolué ensemble au PSG et qui sont amies dans la vie, se croiseront d’ailleurs lors du premier match de poule, le 27 juillet, avant de peut-être se retrouver le 11 août prochain, pour une finale de rêve.