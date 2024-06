Handball - PSG : Une fin historique pour Nikola Karabatic !

Arnaud De Kanel

C'est une page qui se tourne. Vendredi soir, le PSG avait spécialement posé ses quartiers à l'Accor Arena de Paris plutôt qu'au Stade Pierre-de-Coubertin afin de dire adieu à Nikola Karabatic. Le handballeur français disputait en effet le dernier match de sa carrière en club, et il a ajouté un ultime trophée à sa fabuleuse collection.

Sous les yeux de Marie-José Pérec, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Novak Djokovic, Nikola Karabatic a fait ses adieux au handball en club. L'arrière prendra en effet sa retraite après les Jeux Olympiques et il a terminé sur une bonne note son aventure avec le PSG vendredi soir en remportant un nouveau titre de champion de France.

Jeux Olympiques 2024 : Karabatic a frôlé la catastrophe https://t.co/SALKeZiZMQ pic.twitter.com/q2vreBj1Lq — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Karabatic puissance 16

Le PSG n'avait besoin que d'un nul pour remporter la Liqui Moly Starligue. Les Parisiens ont fait mieux que ça en battant Aix-en-Provence (39-36) dans une Accor Arena comble. Il s'agit d'ailleurs de plus grande affluence d'un match de championnat, avec 14 840 spectateurs annoncés par le speaker. Un record supplémentaire et sans doute anecdotique pour Nikola Karabatic qui est devenu champion de France pour la 16ème fois de sa carrière. C'est simple, il s'agit du record pour un Français en sport collectif, qu'importe la discipline. Le triple champion olympique a gagné 7 titres de champion avec Montpellier et 9 avec le PSG. Son frère, Luka, en compte 14, soit le deuxième plus haut total de l'histoire du championnat. La fratrie Karabatic pèse donc 30 titres en première division française. Stratosphérique.

«Un grand chapitre qui se ferme»