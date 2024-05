Jeux Olympiques 2024 : Karabatic a frôlé la catastrophe

La rédaction

A 40 ans, Nikola Karabatic connait actuellement les tous derniers moments de sa carrière de handballeur. Ce vendredi, il va disputer son dernier match en club avec le PSG avant de se tourner vers les Jeux Olympiques avec l’équipe de France et après, il dira stop. Karabatic pourrait donc décrocher un nouveau sacre olympique, lui qui n’est pas passé loin de ne pas pouvoir prendre part à cet événement.

Triple champion olympique et quadruple champion du monde avec l’équipe de France de handball, Nikola Karabatic est assurément l’un des plus grands sportifs français de l’histoire. Une carrière XXL qui est sur le point de se terminer. A 40 ans, le joueur du PSG va disputer son dernier match avec le club de la capitale puis tirera sa révérence aux Jeux Olympiques de Paris cet été. A l’approche de cet événement, Karabatic a d’ailleurs révélé s’être fait une grosse frayeur à l’entraînement.



« Ce matin, à l’entraînement, ma cheville est partie »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , il a été question des Jeux Olympiques pour Nikola Karabatic. Le joueur du PSG et de l’équipe de France a alors fait savoir : « Ce matin, à l’entraînement, ma cheville est partie. Je me suis dit : « Oh, putain, elle aurait pu péter. » Là, c’était fini : plus de dernier match avec le PSG, plus de JO. Si elle était partie plus loin, ma carrière s’arrêtait là. Quand j’ai eu ma phlébite avec embolie pulmonaire, j’aurais pu mourir. J’ai 40 ans, c’est fou d’être encore là. Mais ça peut s’arrêter à tout moment. Ma cheville me l’a rappelé en me disant : « Fais gaffe, quand même… » ».

« Je me prépare aux JO sans me préparer pour les JO »