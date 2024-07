JO Paris 2024 - Basket : La médaille d’Or pour les Bleus de Victor Wembanyama ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Pour l’équipe de France de basket, les Jeux Olympiques de Paris 2024 revêtent une importance particulière. Les vice-champions olympiques en titre espèrent conclure l’une des plus grandes ères des Bleus avec la première médaille d’or olympique de l’histoire de la sélection. Est-ce un rêve réalisable pour le groupe de Victor Wembanyama ?

Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 auront une saveur toute particulière pour l’équipe de France de basket. Pour beaucoup de joueurs, peut-être toute une génération, il s’agit de la dernière chance de décrocher l’or. Le faire à domicile, après l’argent aux Jeux de Tokyo en 2021, serait la meilleure manière de clore ce chapitre.

Cependant, les Bleus ne partent pas favoris. Victor Wembanyama et ses coéquipiers sont quatrièmes dans le « Power Ranking » de la FIBA, derrière les champions olympiques américains et les champions du monde allemands. Après une préparation décevante, peuvent-ils vraiment viser l’or ?

Avec Victor Wembanyama, un grand avantage à l’intérieur

Pour l’emporter, la France doit miser sur sa plus grande force : sa taille et sa raquette imprenable. Du haut de ses 2,24 m, Victor Wembanyama s’est imposé comme la star de l’équipe et le garant de son identité de jeu. Phénoménal dans le jeu FIBA, où il peut exploiter au mieux ses qualités avec la défense en zone, il se présente comme le meilleur défenseur de la compétition et l’un de ses meilleurs joueurs. Vincent Collet a affiché son intention de centrer le jeu autour de lui, ce qui semble être la stratégie la plus judicieuse.

En défense, seul Rudy Gobert pourrait rivaliser avec lui. Mais le quadruple défenseur de l’année en NBA partage la raquette avec Wembanyama. Ensemble, ils forment une véritable forteresse qui pourrait poser des problèmes insurmontables à de nombreuses équipes. Mathias Lessort, l’un des meilleurs pivots d’Europe, est un atout supplémentaire en sortie de banc. La France doit jouer sur cet avantage, en défense comme en attaque, et semble avoir l’intention de le faire au vu de sa préparation.

Une équipe rodée et des joueurs talentueux

Peu d’équipes possèdent l’expérience des Bleus. Aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, ils avaient décroché l’argent et la plupart des joueurs de cette équipe sont encore présents. Ce précieux vécu pourrait faire la différence face à des sélections comme Team USA ou le Canada, qui alignent beaucoup de stars, mais manquent de cohésion.

À l’échelle individuelle, les Français ont un groupe très talentueux. Guerschon Yabusele, l’un des meilleurs ailiers d’Europe, a été excellent pendant la préparation. À 35 ans, Nicolas Batum reste exceptionnel en défense et peut parfois renverser un match. Nando de Colo et Evan Fournier — malgré leurs lacunes en préparation — peuvent débloquer de nombreuses situations. De grands potentiels comme Matthew Strazel et Bilal Coulibaly renforcent le groupe. Avec la triade Wembanyama - Gobert - Lessort, la France dispose d’une équipe très compétitive sur le papier.

Mais de sérieuses faiblesses contre une immense concurrence

Le groupe est toutefois loin d’être parfait. La préparation s’est soldée par quatre défaites consécutives, causées en grande partie par des problèmes d’exécution, de pertes de balles et un manque cruel d’organisation en attaque. Un grand déséquilibre existe entre le secteur intérieur, sa plus grande force, et l’extérieur, son talon d’Achille. Création offensive, adresse, défense : rien ne va vraiment sur les lignes arrière et cela plombe l’équipe.

Une telle faiblesse ne sera pas permise dans cette compétition. Pour viser l’or, la France doit être prête à faire jeu égal avec Team USA et ses superstars, comme LeBron James et Stephen Curry. Elle doit aussi se préparer à affronter l’Allemagne, championne du monde, ou la Serbie, qui a ajouté Nikola Jokic à son effectif depuis sa médaille d’argent aux Mondiaux. Le Canada et son groupe de stars ne sont pas en reste. Dans ces conditions, une place sur le podium serait déjà une grande réussite. Une médaille d’or serait un exploit inattendu.