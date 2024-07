JO 2024 : Victor Wembanyama déjà indispensable pour les Bleus

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors qu’elle avait écrasé l’Allemagne à Cologne deux jours plus tôt, la France a concédé le match retour à Montpellier, ce lundi, dans le cadre de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L’absence de Victor Wembanyama, touché par un syndrome grippal, s’est cruellement fait sentir. Avant même sa première grande compétition internationale, le phénomène semble déjà indispensable aux Bleus.

Lundi, contre l’Allemagne, l’équipe de France a présenté un tout autre visage que celui qu’elle avait affiché samedi dernier face au même adversaire. Battus 65 à 70 en match de préparation pour les Jeux Olympiques, les Bleus ont souffert en l’absence de Victor Wembanyama, déjà essentiel au groupe de Vincent Collet.

Victor Wembanyama : une absence remarquée

Indisponible pour la rencontre en raison d’un syndrome viral, Victor Wembanyama a clairement manqué à ses coéquipiers ce lundi. Meilleur marqueur depuis le début de la préparation, notamment avec 27 points samedi contre le même adversaire, son absence n’a pu être compensée ni en attaque ni en défense. Le groupe France, composé de nombreux joueurs expérimentés, dont plusieurs finalistes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, a paru bien plus faible sans sa nouvelle star. Le jeu, statique et désorganisé, montre que « Wemby » est déjà devenu le leader de cette équipe sur le terrain.

JO 2024 : Victor Wembanyama, déjà le patron des Bleus ? https://t.co/vvFEXcJgtX pic.twitter.com/ABPCyjXdux — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Les Allemands ont également retrouvé deux de leurs joueurs clés, les frères Moritz et Franz Wagner, qui ont énormément pesé sur le match. C’était aussi leur deuxième rencontre de préparation, ce qui explique en partie cette défaite contre un adversaire dominé deux jours plus tôt. Cependant, l’absence de Wembanyama reste la principale cause de cette défaite aux yeux de la majorité des spécialistes.

Nicolas Batum : « Il a manqué »

« [Victor Wembanyama] a manqué. Évidemment qu’il a manqué » , a reconnu Nicolas Batum après la rencontre, au micro de la chaîne L’Équipe . « Il apporte une présence offensivement, mais aussi défensivement. Même si on ne prend que 70 points, il a quand même manqué sur beaucoup d’aspects. »