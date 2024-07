JO 2024 : La sélection de l'équipe de France de basket est connue

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La liste finale de l’équipe de France de basket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sera officialisée ce lundi 8 juillet, est déjà connue. L’Équipe a déjà révélé les 12 joueurs sélectionnés pour la compétition débutant le 26 juillet. Sans surprise, Vincent Collet a privilégié les joueurs expérimentés dans ses choix.

La liste définitive de l’équipe de France de basket pour les Jeux Olympiques ne sera dévoilée que lundi 8 juillet, dans l’après-midi. Cependant, les 12 joueurs sélectionnés pour Paris 2024 sont déjà connus.

Théo Maledon et Elie Okobo écartés du groupe

Vincent Collet a fait ses choix, et les joueurs exclus de la liste en ont déjà été informés. Après avoir écarté Jaylen Hoard et Nadir Hifi samedi, l’entraîneur a décidé de laisser partir Théo Maledon et Élie Okobo, selon Yann Ohnona de L’Équipe . Sans surprise, les jeunes ont été sacrifiés au profit des vétérans de l’équipe de France, qui ont plus d’expérience internationale.

JO 2024 : Victor Wembanyama, déjà le patron des Bleus ? https://t.co/vvFEXcJgtX pic.twitter.com/ABPCyjXdux — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

La décision de conserver Nando De Colo, l’un des piliers de l’équipe, a notamment influencé ces choix. Aussi, les Bleus comptent déjà sur de nombreux extérieurs talentueux, comme Matthew Strazel, titulaire solide lors de leurs deux matches de préparation. Il était donc nécessaire d’alléger ces postes, même si cela implique de se séparer de bons éléments.

La liste des 12 joueurs de l’équipe de France

Ainsi, la liste des 12 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 devrait être la suivante, selon L’Équipe : Andrew Albicy, Nicolas Batum, Bilal Coulibaly, Isaïa Cordinier, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Frank Ntilikina, Matthew Strazel, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele.

Victorieuse de ses deux premiers matches de préparation face à la Turquie (96-46) et l’Allemagne (90-66), la France affiche un visage prometteur à l’approche de la compétition. L’émergence de Victor Wembanyama et son tandem avec Rudy Gobert dans la raquette rassurent particulièrement, alors que le groupe devra se surpasser pour rivaliser avec les superstars de Team USA et les autres favoris pour la médaille d’or.