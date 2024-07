JO 2024 : Victor Wembanyama, déjà le patron des Bleus ?

La rédaction

Ce samedi, l’équipe de France a signé sa deuxième victoire en préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, contre les champions du monde allemands. Victor Wembanyama a de nouveau brillé, avec 27 points, le plus haut total du match. À seulement 20 ans, il s’impose progressivement comme le leader des Bleus.

Déjà meilleur marqueur du match mercredi contre la Turquie, Victor Wembanyama s’est encore dépassé face à l’Allemagne. En seulement 19 minutes, la star des San Antonio Spurs a inscrit 27 points, pris 5 rebonds et réalisé 3 passes décisives. Une prestation éclatante qui a conduit l’équipe de France à une victoire rassurante à Cologne (90-66). À moins d’un mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, Wembanyama s’impose comme le nouveau leader du collectif.

Victor Wembanyama, déjà la star des Bleus

Victor Wembanyama, meilleur marqueur des Bleus lors de leurs deux premiers matchs de préparation, brille plus que n’importe quel autre joueur de l’équipe. Outre ses statistiques sont impressionnantes, ses actions extraordinaires font déjà le tour du monde. Pour sa première grande compétition internationale, il s’impose immédiatement comme le nouveau visage de l’équipe.

Les cadres de l’équipe de France, tels que Nicolas Batum et Evan Fournier, ne sont clairement pas à leur meilleur niveau. Rudy Gobert, la seconde grande star de l’équipe, est un défenseur d’élite, mais reste limité en attaque. Wembanyama s’impose alors comme le joueur le plus talentueux sur le terrain, et par conséquent celui sur lequel sont braqués les projecteurs.

L’option numéro une en attaque

Vincent Collet, le sélectionneur de l’équipe, accorde à Victor Wembanyama une place prépondérante. Son ancien coach aux Metropolitans 92 lui offre une grande liberté pour créer ses opportunités et oriente le jeu autour de lui. Contre l’Allemagne, Wembanyama a souvent eu le ballon dans ses mains, que ce soit pour attaquer ses vis-à-vis ou pour faire une passe dans la raquette, ce qui est atypique pour un intérieur en FIBA.

Des systèmes sont mis en place pour exploiter ses qualités uniques. On a notamment vu Wembanyama jouer en « pick-and-roll » avec Rudy Gobert, une action généralement réservée aux meneurs. Cela laisse penser qu’il pourrait devenir le cœur de l’attaque française pendant les Jeux Olympiques. Les choses sérieuses n’ont pas encore commencé, mais les débuts prometteurs laissent entrevoir de grandes choses pour « Wemby ».