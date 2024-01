JO 2024 : Le capitaine des Bleus voit grand pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama « jouera rapidement un rôle important » en équipe de France, selon Nicolas Batum, le capitaine des Bleus. En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ailier des Philadelphia 76ers a discuté de sa collaboration avec le rookie des Spurs, qui est destiné à prendre une place centrale dans la sélection nationale.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront probablement la première compétition majeure de Victor Wembanyama avec l’équipe de France. Nicolas Batum, le capitaine, a discuté avec lui de son incorporation dans l’équipe, où il estime qu’il assumera « rapidement un rôle important ».

Victor Wembanyama, « l’une des clés du groupe France »

« On a un peu discuté [de son intégration dans l’équipe] la semaine dernière » , a expliqué le joueur des Philadelphia 76ers, qui recevaient les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama lundi dernier. « Je lui ai dit qu’il serait aussi facile pour moi de faire avec lui ce que je fais avec Joel Embiid, de le trouver à l’intérieur. Nous avons discuté de la connexion que nous pouvons avoir dans le jeu à deux et de la façon dont je peux le trouver dans les espaces. »



« Nous avons discuté de tout cela et de la manière dont je pourrais l’aider. C’est une chose que je vois aussi avec Vincent (Collet, le sélectionneur de l’équipe de France), comment nous pouvons jouer ensemble » , a-t-il poursuivi. « Il va rapidement occuper un rôle important dans le groupe, parce qu’il le mérite. Il a gagné sa place et est maintenant l’une des clés du groupe France. »

