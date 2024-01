NBA : LeBron James écoeure Curry et s’offre un nouveau record

Hugo Chirossel

Alors que l’on arrive au terme de la Rivals Week en NBA, littéralement semaine des rivalités, LeBron James était opposé à Stephen Curry dans la nuit de samedi à dimanche. Une rencontre remportée par les Lakers après une double prolongation (144-145). Auteur de 36 points et d’un triple-double, le King a également battu l’un de ses records en carrière.

Les Lakers et les Warriors nous ont offert un match spectaculaire dans la nuit de samedi à dimanche. Opposés à plusieurs reprises en Finales NBA entre 2014 et 2018, LeBron James et Stephen Curry se retrouvaient dans une semaine marquée par la Rivals Week. Et le moins que l’on puisse dire est que les deux hommes ont brillé, mais les 46 points de la star de Golden State n’auront pas suffi pour s’imposer face aux Lakers.

Les Lakers battent les Warriors après deux prolongations

Car en face de lui, Stephen Curry avait un LeBron James des grands soirs. Alors que son équipe était menée de 15 points dans le troisième quart-temps et qu’Anthony Davis a dû se rendre au vestiaire après un coup reçu au visage, le King a pris les choses en main et les Lakers ont réalisé un 14-0 afin de revenir dans la rencontre. Auteur de 36 points, à 14/25 aux tirs, LeBron James en a inscrit 12 lors de la double prolongation, permettant aux Lakers de s’imposer d’un tout petit point sur le parquet des Warriors (144-145).

20 rebonds en un match, un record pour LeBron James

En plus de ses 36 points, LeBron James a en plus délivré 12 passes décisives et récupéré 20 rebonds, réalisant ainsi un triple-double. Une performance historique, puisque c’est la première fois dans sa carrière que la star des Lakers totalise 20 rebonds dans un match. À 39 ans, LeBron James continue d’écrire sa légende, lui qui va démarrer un All-Star Game pour la 20e fois consécutive le 18 février prochain.