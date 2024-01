NBA : Victor Wembanyama ira-t-il au All-Star Game ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a pas été retenu parmi les 10 titulaires du All-Star Game 2024. La star des San Antonio Spurs était trop mal classée dans les votes pour se qualifier parmi les premiers joueurs sélectionnés. Cependant, il lui reste une chance de participer au match de gala de la NBA.

Comme anticipé, Victor Wembanyama n’est pas parmi les 10 joueurs sélectionnés comme titulaires du All-Star Game de la NBA. Le rookie des San Antonio Spurs était loin de LeBron James, Nikola Jokic et Kevin Durant, les trois titulaires sur le frontcourt (ailiers et intérieurs) de la Conférence Ouest. Mais, il est toujours possible qu’il participe à l’événement.

Victor Wembanyama, 8e des votes

Victor Wembanyama a terminé en huitième position des votes du frontcourt de la Conférence Ouest, à égalité avec Domantas Sabonis (Sacramento Kings). Il a fini huitième dans le vote des fans (50 % du résultat final) et dans celui des joueurs, mais onzième dans le vote des médias.



Même si son score est loin de le qualifier parmi les titulaires, il peut être fier d’avoir terminé devant Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), ainsi que son rival Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder).

Encore une chance de participer au All-Star Game

Wembanyama pourrait toujours participer au match de gala de la NBA en tant que remplaçant. Sept joueurs seront sélectionnés dans chaque conférence pour compléter le banc. Cette liste sera établie par les entraîneurs de chaque côté et sera dévoilée dans la nuit du 1er au 2 février, à 2 h du matin en France.



Cependant, il y a peu de chances que la star des Spurs soit retenue dans cette seconde sélection. De nombreuses stars pourraient lui passer devant, comme Anthony Davis (Los Angeles Lakers) ou encore Kawhi Leonard et Paul George (Los Angeles Clippers) sur le frontcourt. Vu le bilan de San Antonio et la concurrence, il y a plus de chances qu’il ne participe pas à la rencontre.

Tout de même présent au All-Star Week-end