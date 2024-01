NBA : Une grosse surprise est annoncée pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit sa première saison en NBA, Victor Wembanyama va également connaître son premier All-Star week-end, du 16 au 18 février prochain. Le Français devrait donc logiquement prendre part au match des Rising Stars, qui oppose les meilleurs joueurs de première et deuxième année. Mais Wemby pourrait également participer à une autre épreuve.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama ne devrait pas réaliser l’exploit de participer au All-Star Game. Les titulaires sont choisis en fonction du vote des fans (50 %), des médias (25 %) et des joueurs (25 %) et pour le moment, Wemby est huitième au plus grand nombre de votes parmi les ailiers et intérieurs de la conférence Ouest. Avec 426 419 votes à son actif, Victor Wembanyama est loin derrière les stars de la NBA telles que LeBron James (3 096 031), Nikola Jokic (2 777 068) ou bien Kevin Durant ( 2 773 089).

Premier Rising Stars pour Wembanyama

Les remplaçants quant à eux sont désignés par les entraîneurs et le classement des Spurs, bons derniers de la conférence Ouest, ne joue pas en sa faveur. Victor Wembanyama sera malgré tout présent lors du All-Star week-end, prévu du 16 au 18 février prochain et qui se tiendra à Indianapolis. En effet, le rookie de San Antonio devrait, sauf retournement de situation ou blessure, prendre part au match des Rising Stars, qui regroupe les meilleurs joueurs de première et de deuxième année.

Wembanyama veut participer au Skills Challenge