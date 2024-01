NBA : Victor Wembanyama en mauvaise position pour le All-Star Game

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a pour le moment reçu 221 220 votes pour le All-Star Game de la NBA. Un montant honorable, qui le place devant plusieurs joueurs majeurs comme son compatriote Rudy Gobert ou Domantas Sabonis des Sacramento Kings, mais qui paraît bien trop juste pour une place au match des étoiles.

Pour Victor Wembanyama, les premiers résultats des votes des fans pour le All-Star Game ne sont pas vraiment décevants. Cependant, le Français semble être trop loin derrière les leaders du classement pour espérer se qualifier comme titulaire pour le match d’exhibition du 18 février, à Indianapolis.

Victor Wembanyama loin du podium à l’Ouest

Avec 221 220 votes, Victor Wembanyama se classe huitième parmi les joueurs de frontcourt (ailiers et intérieurs) de la Conférence Ouest. Bien que sa position soit excellente pour un rookie, la star des Spurs est encore loin de remplir le quota nécessaire pour espérer une sélection parmi les titulaires. En effet, il devrait se classer dans le top 3 des votes finaux pour obtenir cette place.



Wemby est encore très loin du podium. Nikola Jokic, qui se trouve en troisième place, compte 1,6 million de votes, soit plus de sept fois le total du rookie de San Antonio. Kevin Durant (1,8 M) et LeBron James (2,0 M) sont idéalement positionnés pour finir en tête du classement.

Peu de chances de finir parmi les titulaires du All-Star Game

Les 10 titulaires du All-Star Game sont déterminés par un système de votes, qui prend en compte les fans, les médias et les joueurs. Les votes des fans, qui comptent pour 50 %, sont les plus importants. Les votes des médias et des joueurs représentent chacun 25 %. Wemby n’est pas particulièrement enclin à recueillir leurs faveurs.



Se faire une place parmi les remplaçants ne sera pas une tâche facile. En effet, ce sont les entraîneurs qui sélectionnent les sept joueurs qui composent le banc de chaque équipe lors du match. La Conférence Ouest regorge d’ailiers et d’intérieurs talentueux. Les résultats finaux du vote pour les titulaires seront annoncés le 25 janvier. Les remplaçants, quant à eux, seront annoncés le 1er février.

Devant Chet Holmgren et Rudy Gobert

Même si le bilan est mitigé pour Victor Wembanyama, il peut se réjouir de sa place dans le classement. Il devance notamment son rival pour le titre de Rookie of the Year, Chet Holmgren, qui a environ 35 000 votes de moins. Il est aussi devant Karl-Anthony Towns et le Français Rudy Gobert, les deux intérieurs des Timberwolves, équipe actuellement en tête de la conférence Ouest. De plus, il a surpassé Domantas Sabonis, des Kings, All-Star et 7e dans la course au MVP la saison dernière.