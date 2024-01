NBA : Victor Wembanyama bientôt de retour à 100 % avec les Spurs ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a pas dépassé les 30 minutes de jeu dans un match depuis la défaite des San Antonio Spurs contre les New Orleans Pelicans le 17 décembre (110-146). En raison des précautions prises par sa franchise pour protéger sa cheville, le temps de jeu du Français a été limité ces deux dernières semaines. Cependant, selon Shams Charania de The Athletic, cette restriction pourrait bientôt être levée.

Victor Wembanyama affiche une moyenne de seulement 24,2 minutes par match depuis le 18 décembre. Il a également manqué trois rencontres contre les Bucks, les Mavericks et les Blazers. Cette baisse de régime est due aux précautions prises par les San Antonio Spurs pour protéger sa cheville. Cependant, le protocole mis en place par l’équipe pourrait bientôt prendre fin.

« Il semble qu’il approche de la fin du protocole »

« On m’a dit que sa cheville allait mieux. Il semble qu’il approche de la fin du protocole que la franchise a mis en place » , a rapporté Shams Charania, de The Athletic , sur Fan Duel TV ce mercredi.



« Les Spurs adoptent une approche prudente avec Victor Wembanyama » , a-t-il décrit. « Depuis deux semaines, ils ont effectué des IRM, des examens d’imagerie. Imposer une limite de temps de jeu d’environ 25 minutes et de le le mettre au repos pour un match lors des back-to-backs (deux matches en deux jours, ndlr), c’est la stratégie qu’ils comptent adopter pendant au moins quelques semaines, comme l’a indiqué Gregg Popovich la semaine dernière. »

Les Spurs ménagent la cheville de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama n’est pas exactement blessé. Après avoir raté un match contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo le 19 décembre à cause d’une douleur à la cheville, et un incident inquiétant avec un ramasseur de balle à Dallas le 23, les Spurs ont décidé de prendre des précautions avec leur nouvelle star. Ils ont donc choisi de limiter son temps de jeu et de le reposer pour un match lorsqu’ils en jouent deux en deux jours. Un protocole frustrant pour le Français, bien qu’il le comprenne.

NBA : La frustration de Victor Wembanyama éclate face aux limitations de temps de jeu https://t.co/yf5Z32fPWo pic.twitter.com/urhS5lbEzj — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

San Antonio reste flou sur la date de fin de son protocole