NBA : «C’était dingue», Wembanyama l’a fait halluciner

Alors qu’ils recevaient les Boston Celtics dimanche dernier, les Spurs ont concédé leur 27e défaite de la saison, s’enfonçant un peu plus dans les bas-fonds du classement de la conférence Ouest. Victor Wembanyama quant à lui s’est de nouveau distingué, notamment sur un dunk inscrit en contre-attaque qui a laissé Derrick White impuissant.

Les Spurs n’ont pas passé un très bon Nouvel An. Dimanche dernier, ce sont les Boston Celtics, premiers de la conférence Est et meilleur bilan de toute la NBA qui se déplaçaient sur le parquet de San Antonio. Une rencontre qui s’est soldée par une nouvelle défaite pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers, la 27e de la saison, par un écart de plus de 30 points (101-134).

Le dunk impressionnant de Wembanyama

Encore une fois, malgré la performance des Spurs, Victor Wembanyama quant à lui a réussi à se distinguer, avec ses 21 points (8/16 aux tirs), 7 rebonds et 3 passes. Au-delà de ses statistiques, il y a une action de Wemby qui a beaucoup fait parler. Lancé seul en contre-attaque, Victor Wembanyama nous a gratifié d’un dunk impressionnant en posant son dernier dribble au niveau de la ligne à trois points, avant d’écraser le ballon dans le panier.

«Je pensais qu’il ferait un dribble de plus… C’était dingue»