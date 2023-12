NBA : Ecoeuré par Wembanyama, il hallucine

La rédaction

Portés par un Victor Wembanyama prodigieux, les San Antonio Spurs ont mis fin à une série de cinq revers de rang en NBA, et ce, après leur victoire convaincante sur le parquet des Portland Trail Blazers dans la nuit de jeudi à vendredi (118-105). À l'issue de la rencontre, le coach des Blazers, Chauncey Billups, n'a pas tari d'éloges à l'égard du Français.

Et s'il était enfin là le match référence des San Antonio Spurs cette saison ? Bons derniers de la Conférence Ouest et battus lors de leurs cinq derniers matchs, les partenaires de Victor Wembanyama ont remporté un succès aussi précieux que probant sur le parquet des Portland Trail Blazers dans la nuit de jeudi à vendredi (118-105). L'un des seuls Texans apportant une certaine satisfaction depuis le début de l'exercice, Victor Wembanyama (30 points, 6 rebonds, 6 passes, 7 contres) a fait feu de tout bois, écoeurant sans répit Scoot Henderson et sa bande.

« Ce gamin est là à chaque fois »

Après le match, le coach de la franchise de l'Oregon, Chauncey Billups, s'est montré dithyrambique envers le rookie tricolore. « C’est la première fois que tout le monde jouait contre lui, donc il y a une période d’ajustement. Il y a eu un temps mort au début du quatrième quart-temps où j’ai dis : « les gars, on doit comprendre que même si le tir a l’air ouvert, il ne l’est pas. Quand on baisse la tête et qu’on monte au panier, le tir n’est pas ouvert. » Ce gamin est là à chaque fois. C’est dur à voir, vous savez » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Parlons Basket .

« J’ai trouvé que sa présence défensive était incroyable »