Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Nikola Jokic est un champion unique en son genre. Invité sur le podcast de son coéquipier aux Denver Nuggets, Michael Porter Jr, le MVP des dernières Finales NBA a rappelé à quel point il est détaché de la célébrité et des aspects médiatiques du basket. Après sa carrière, il espère disparaître et « passer le restant de ses jours avec des chevaux ».

Nikola Jokic, MVP des finales en titre, est un immense compétiteur. Cependant, il donne souvent l’impression de préférer l’équitation au basket, comme il l’a encore montré dans « Curious Mike », le podcast de Michael Porter Jr, son coéquipier aux Denver Nuggets.

Nikola Jokic : « Je n’aime vraiment pas cette vie »

« Je n’aime vraiment pas cette vie. En fin de compte, nous ne sommes que des joueurs de basket-ball. Nous sommes simplement bons dans notre domaine » , a expliqué Nikola Jokic à Michael Porter Jr. « Mais les médias sont autour de nous — bien sûr, nous sommes payés grâce à eux et à la popularité. Certaines personnes aiment la célébrité, mais ce n’est vraiment pas mon cas. »



« J’espère vraiment que personne ne me connaîtra à la fin de ma carrière » , a-t-il continué. « J’espère que mon enfant se souviendra de moi comme d’un père et non comme un joueur de basket. C’est mon objectif dans la vie. »

NBA : Étincelant, Nikola Jokic fonce vers un nouveau titre MVP https://t.co/fMtIX6Abpq pic.twitter.com/60VlTDiXfb — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Peu d’émotions pour le sacre des Nuggets, mais…

Au début de la saison, Nikola Jokic avait exprimé son amour pour le basket et la compétition, ce qui est parfois remis en question par les observateurs. Cependant, lorsqu’il a remporté le titre de la NBA, il n’a pas ressenti l’euphorie que l’on pourrait attendre d’un tel accomplissement. « Quand nous avons gagné, j’ai ressenti plus de soulagement que de joie » , a-t-il témoigné.



Le Serbe trouve son bonheur ailleurs : « Quand nous avons remporté le titre, ils ont diffusé une vidéo montrant les gens qui célébraient chez eux. J’en ai eu la chair de poule. Nous influençons les gens simplement en jouant au basket. Donc, je pense que le but est de rendre les gens heureux. Quand nous avons gagné, j’ai ressenti plus de soulagement que de joie, mais cette vidéo m’a vraiment fait quelque chose. »

« Mon objectif secret est de faire des courses de chevaux »