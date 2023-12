NBA : Une star lâche ses vérités sur Wembanyama

Hugo Chirossel

S’il surnage un peu au milieu de la saison très compliquée des Spurs, Victor Wembanyama a encore beaucoup de progrès à faire. En ce sens, Joel Embiid lui a justement donné quelques conseils. Le MVP 2023 estime que Wemby a tendance à trop forcer certaines actions et qu’il doit encore découvrir quel genre de joueur il veut devenir.

Victor Wembanyama ne s’attendait probablement pas à des débuts aussi compliqués en NBA. Les Spurs n’ont remporté que quatre matchs depuis le début de la saison et pointent à la dernière place de la conférence Ouest. Wemby quant à lui a tout de même réussi ses premiers pas dans la Grande Ligue et reste un des favoris, avec Chet Holmgren, dans la course au titre de Rookie de l’Année. Âgé de seulement 19 ans, Victor Wembanyama a logiquement encore beaucoup de progrès à faire.

NBA : Les conseils d’une ancienne star des Spurs pour Victor Wembanyama https://t.co/gsqViHm5WD pic.twitter.com/8IJ5GVdaBf — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

« Il doit d'abord découvrir comment il a envie de jouer »

Interrogé par The Athletic , Joel Embiid s’est exprimé sur Victor Wembanyama. Pour la star des Sixers, le Français doit commencer par découvrir quel genre de joueur il veut être : « Je ne veux pas être trop critique. Il est clairement extrêmement talentueux. À l'heure actuelle, il y a tellement de hype autour de lui... Je pense qu'il essaye de se montrer à la hauteur de cette hype. C'est ce que je vois, et je regarde beaucoup de matchs. Il doit d'abord découvrir comment il a envie de jouer. Est-ce qu'il veut être un arrière, un big man ou quoi que ce soit d'autre ? Peu importe le poste. Est-ce qu'il veut devenir KD (Kevin Durant, ndlr), ou devenir moi ? »

« Tout a l'air un peu forcé dans sa manière de jouer »