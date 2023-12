Face à Victor Wembanyama : un coach NBA raconte sa préparation

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA n’a jamais vu un joueur comme Victor Wembanyama. Avant le match de mardi entre le Utah Jazz et les San Antonio Spurs, le coach Will Hardy a expliqué comment il s’était préparé pour affronter le phénomène de 2,24 m, ainsi que ses coéquipiers.

Will Hardy : « On ne peut pas simuler un joueur comme lui »

Interrogé sur la particularité de ce matchup, l’entraîneur du Jazz a souligné la difficulté de se préparer à attaquer face à un joueur aussi unique que Victor Wembanyama. « Je pense que le principal, c’est qu’on ne peut pas simuler un joueur comme lui » , a expliqué Hardy, qui a notamment utilisé des extensions en mousse à l’échauffement pour mettre son équipe en condition. « Il n’y a rien que je puisse faire dans notre salle d’entraînement ou lors d’une séance de tir pour imiter sa taille, son envergure, ses qualités athlétiques ou l’impact défensif qu’il a autour du panier. L’équipe aura probablement besoin d’une minute pour s’adapter. »



« Je m’attends à ce qu’il y ait ce soir un ou deux actions que notre équipe et moi-même n’avons peut-être jamais vues, compte tenu de sa combinaison unique de taille et de qualités athlétiques. Dans un premier temps, il s’agit donc de s’habituer à jouer contre un tel joueur. Nous connaissons son talent » , a continué le technicien.

Pas de plan centré sur Victor Wembanyama