NBA : Après la polémique, Wembanyama sort du silence

La rédaction

Déjà gêné par sa cheville droite, ce qui l'avait forcé à manquer le match contre Milwaukee le 19 décembre, Victor Wembanyama n'avait pas pu jouer face à Dallas, le 24 décembre, après s'être tordu la cheville en retombant sur le pied d'un ramasseur de balle des Mavericks. Revenu sur les parquets à l'occasion de la défaite des siens face à Utah (130-118) dans la nuit de mardi à mercredi, le Français est revenu sur cet épisode.

Les jours se suivent et se ressemblent à San Antonio. Battus sur leur parquet face aux Utah Jazz (130-118) dans la nuit de mardi à mercredi, les Spurs ont enchaîné un cinquième revers de rang en NBA. Une défaite au cours de laquelle Victor Wembanyama (15 points, 7 rebonds) s'est vu octroyer un temps de jeu plafonné à 24 minutes. En cause : une cheville droite fragile.

« Je ne suis pas en colère contre le gars »

Déjà embêté par celle-ci, qui l'avait contraint à observer ses partenaires depuis le banc contre Milwaukee le 19 décembre (défaite 132-119), le Français s'est à nouveau tordu la cheville, samedi soir, avant le match face à Dallas (défaite 144-119). Alors qu'il tentait un lay-up, Wemby est retombé sur le pied d'un ramasseur de balle des Mavericks. Et cette blessure a beaucoup fait parler cette semaine, certains n'ayant pas manqué de critiquer l’employé. « C’est bête bien sûr. Mais je n’ai pas joué par simple précaution. Mais tout va bien, je ne suis pas en colère contre le gars » , a tempéré Wembanyama après le revers face aux Jazz, rapporté par Parlons Basket .

« Si ça dépendait de moi, je voudrais jouer tous les matchs »