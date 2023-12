NBA : Victor Wembanyama dévoile les dessous de ses dernières absences

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, qui revient tout juste d’une blessure à la cheville droite, a joué seulement 24 minutes mardi face au Utah Jazz. Il manquera l’un des deux matches des San Antonio Spurs à Portland, jeudi ou vendredi, car Gregg Popovich estime que son intérieur n’est pas à 100 %. Le Français s’est confié sur la manière dont il gère ces absences.

Victor Wembanyama assure que sa cheville ne l’a pas dérangé mardi, lors de la défaite des San Antonio Spurs contre le Utah jazz (118-130). Toutefois, Gregg Popovich pense qu’il n’est pas encore à 100 %. Cette divergence résume assez bien la situation : le Français souhaite visiblement jouer, mais il respecte les décisions de son entraîneur et de l’équipe médicale qui prennent un maximum de précautions.

Victor Wembanyama : « Je fais confiance au staff médical »

« Nous communiquons beaucoup avec le staff médical » , a ainsi assuré le pivot des Spurs, en conférence de presse. « Je vais lui faire confiance s’il veut que je manque un match, mais seulement si j’en ai vraiment besoin. S’ils me forcent à le faire, plus ou moins. Je respecte mon rôle : ce sont des professionnels, je suis un professionnel. Mais si cela ne tenait qu’à moi, je jouerais tous les matches. »

Les Spurs prennent un maximum de précautions

Victor Wembanyama s’est blessé samedi dernier lors d’un échauffement, en trébuchant sur un ramasseur de balles. La star des Spurs ne lui en tient pas rigueur. « C’est idiot. Mais si je n’ai pas joué, c’est davantage par précaution que parce que j’étais blessé. Il y a eu plus de peur que de mal. Tout va bien. Je ne suis pas fâché contre le gars » , a-t-il lancé avec légèreté.



Tout indiquait que le rookie voulait jouer le match, mais c’est sa franchise qui a insisté pour le mettre au repos afin de minimiser les risques. L’organisation suivra le même plan cette semaine et économisera l’intérieur de 2,24 m lors de l’un des deux matches contre les Blazers, soit jeudi, soit vendredi.

Wembanyama comprend ces décisions