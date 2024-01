NBA : Quelles sont les résolutions de Wembanyama pour 2024 ?

Florian Barré

2023 fût une année riche, très riche en émotion pour Victor Wembanyama. Drafté en première position par les San Antonio Spurs, le phénomène français a fait ses premiers pas en NBA, loin de tout ce qu’il a pu connaître auparavant. Ainsi, l’intérieur texan est revenu rapidement sur son année passée et sur les résolutions qu’il comptait prendre, ou non, en 2024.

Sur le plan comptable, la fin d’année 2023 de Victor Wembanyama a été plutôt négative - les San Antonio Spurs ont un bilan de 5-27, deuxième pire bilan de la ligue. Pour autant, l’ancien joueur des Metropolitans 92 l’affirme, il vient de vivre la plus belle année de toute sa vie « 2023. J’ai surmonté d’incroyables défis, quitté mon pays natal et me suis battu tous les jours sur et en dehors du terrain pour rendre mes rêves réalité. Et mes rêves sont devenus réalité. Et l’histoire a été écrite. Et ma famille est à l’abri. Meilleure année de ma vie (pour l’instant) » a-t-il écrit sur Instagram.

« J’ai de nouvelles résolutions chaque semaine »

En revanche, lorsqu’il s’agit d’énoncer les résolutions de l’année à venir, Wemby est moins bavard. L’intérieur des Spurs a une façon bien à lui de progresser en tant qu’homme : « Je n’ai jamais vraiment été un adepte des résolutions du Nouvel-An. À vrai dire, j’ai de nouvelles résolutions chaque semaine, surtout dans ce job. Mes coéquipiers et moi devons affronter de nouveaux challenges tous les deux jours, donc on peut en faire beaucoup plus. »

Comment peut-il réussir son année 2024 ?