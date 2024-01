Jordan, James… Une figure de la NBA donne son avis sur le débat du GOAT

Florian Barré

Jamais le débat du meilleur joueur de tous les temps de la NBA n’avait été aussi intense qu’aujourd’hui. Du fait de ses performances sur les parquets, à 39 ans, LeBron James continue de forcer le respect. En 31 minutes de jeu par match en moyenne, l’ailier des Lakers marque 25.4 points à 53.5% aux tirs et 40.9% à 3-pts. De quoi raviver sans cesse les comparaisons avec Michael Jordan. L’ancien entraîneur des Philadelphia 76ers, Doc Rivers, s’est exprimé sur le sujet.

Le 16 mai dernier, Doc Rivers, mythique entraîneur de la NBA et ancien joueur des Hawks, était limogé par les Philadelphia 76ers après avoir été éliminé au match 7 de leur série de playoffs face aux Boston Celtics. Cependant, le coach américain n’est pas resté bien loin puisqu’il a rejoint ESPN en tant que consultant. Il a donc régulièrement l’opportunité de partager ses idées et ses avis. Ce qu’il n’a pas manqué de faire au sujet du débat sur le GOAT, comprenant LeBron James et Michael Jordan.

NBA : Pourquoi les Lakers n’y arrive plus ? https://t.co/mwxE9Eu6LO pic.twitter.com/W8r3HQapMQ — le10sport (@le10sport) January 1, 2024

Doc Rivers est fan d’His Airness

« Je déteste le débat du GOAT, mais je suis un fan de Michael. Mais ce n’est rien de méchant contre LeBron. ‘Bron’ aura la plus grande carrière de l’histoire. Aucun doute. Il va avoir une carrière de GOAT. Mais pour moi ce joueur c'est Mike. Ça ne veut pas dire que LeBron est mauvais. Je ne comprends pas pourquoi, on a l’impression que quand tu en choisis un, ça veut dire que tu descends l’autre. Ils sont tous les deux incroyables. » a concédé Rivers.

« Je n’aime pas que quand on en choisit un… »

L’ancien joueur d’Atlanta, où il a été drafté en 1983, a d’ailleurs réussi à convaincre son fils, Austin, que MJ est bel et bien le meilleur joueur de tous les temps : « C’est marrant, quand Austin était jeune, il adorait LeBron. Il y a deux semaines je lui ai envoyé une vidéo et il m'a répondu : 'D'accord papa, j'ai compris. J'ai compris ! MJ était le meilleur. (rire)' C’est fun comme débat, mais je n’aime pas que quand on en choisit un les gens pensent qu’on critique l’autre. »