NBA : Une lueur d’espoir pour Victor Wembanyama et les Spurs

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs auraient difficilement pu envisager un début de saison plus désastreux. Avec seulement 5 victoires contre 26 défaites, l’équipe se trouve actuellement à la dernière place de la Conférence Ouest. Cependant, grâce à un calendrier plus favorable, ils pourraient réussir à corriger le tir dans les semaines à venir.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs peuvent-ils remonter le classement de l’Ouest ? Probablement pas, mais ils pourraient tout de même se rassurer avec quelques victoires en janvier en profitant d’une accalmie dans leur calendrier.

Un changement radical de difficulté

Pour les débuts de Victor Wembanyama en NBA, les Spurs ont enregistré l’un des pires bilans de la ligue (5-26), marqués par une série de défaites historique pour la franchise. Ce démarrage poussif est le résultat non seulement de leur inexpérience et de leur manque d’organisation, mais aussi d’un calendrier particulièrement compliqué. Selon l’algorithme de Positive Residual , qui calcule le niveau de difficulté en fonction de la force théorique des adversaires et de plusieurs autres facteurs, ils ont hérité du troisième calendrier le plus difficile jusqu’ici.



En janvier, cette tendance s’inverse : San Antonio dispose du troisième calendrier le plus favorable du mois. Dans le sillage de leur victoire contre les Blazers jeudi, marquée par une performance remarquable de Wemby , ils pourraient ainsi changer de dynamique.

Des adversaires à la portée des Spurs

Au cours du mois de janvier, les Spurs affronteront certaines des équipes les moins bien classées de la NBA. Cela comprend les Washington Wizards et les Charlotte Hornets, qu’ils rencontreront deux fois, ainsi que les Detroit Pistons. Ces trois adversaires, derniers du classement de la Conférence Est, semblent être des adversaires à leur portée.

Victor Wembanyama ménagé

En marge du match contre les Blazers ce vendredi, Gregg Popovich a annoncé que Victor Wembanyama serait ménagé pendant « quelques semaines ». Son temps de jeu sera limité, probablement à moins de 30 minutes, et il sera mis régulièrement au repos — pour les matches en back-to-back. Une ombre au tableau, qui pourrait empêcher San Antonio de performer.