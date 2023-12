Victor Wembanyama : des statistiques inédites dans l’histoire de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a livré une performance unique ce jeudi, face aux Portland Trail Blazers : 30 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 7 contres en seulement 24 minutes de jeu. Le rookie des San Antonio Spurs suit les pas des légendes de la NBA, et présente même des chiffres sans précédent.

Victor Wembanyama a dominé les Portland Trail Blazers ce jeudi, offrant aux San Antonio Spurs leur cinquième victoire de la saison (118-105). Malgré une récente blessure à la cheville qui a limité son temps de jeu à 24 minutes, le Français a réussi à marquer de manière significative sur la feuille de statistiques.

Victor Wembanyama domine la raquette des Blazers

En l’absence de plusieurs titulaires à Portland — y compris le pivot de l’équipe, Deandre Ayton — Victor Wembanyama a régné sans partage sur la raquette. Le rookie a dominé les locaux avec 30 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Il a ajouté 7 contres, soit 3 de plus que tous les joueurs des Blazers réunis.



C’est la 13e fois depuis son arrivée en NBA qu’il a autant ou plus de contres que l’équipe adverse, ce qui représente près de la moitié de ses matches. Un exploit qui illustre la domination défensive du rookie des Spurs.

Une performance unique dans l’histoire de la NBA

Depuis que les contres sont enregistrés en NBA, aucun joueur n’a jamais présenté de telles statistiques. Ce jeudi, Wemby est devenu le premier joueur de l’histoire à cumuler 25 points, 5 passes décisives et 5 contres en moins de 25 minutes.



En élargissant légèrement le spectre, il est seulement le deuxième joueur de l’histoire à accumuler 30 points et 5 contres dans un match en moins de 25 minutes, après Arvydas Sabonis en 2001. De plus, il est le deuxième joueur à inscrire 20 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 contres en moins de 25 minutes, après Julius Erving en 1985.

Dans les pas des légendes de la ligue

Plusieurs joueurs ont déjà réussi à aligner de telles statistiques dans l’histoire de la NBA. Certains l’ont même fait ces dernières années. Joel Embiid (deux fois), Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Hakeem Olajuwon (trois fois), David Robinson (trois fois), Charles Barkley, Julius Erving et Kareem Abdul-Jabbar (huit fois) ont tous atteint ces totaux.



Cependant, Victor Wembanyama est le seul à l’avoir fait en moins de 30 minutes. Son temps de jeu limité et les précautions des Spurs ne l’empêchent visiblement pas de briller.