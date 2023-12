Deux stars de NBA interpellent Wembanyama

Hugo Chirossel

Comme l’a fait Victor Wembanyama l’été dernier, plusieurs stars actuelles de la Ligue qui évoluaient auparavant en Europe ont fait le grand saut vers la NBA. C’est notamment le cas de Luka Doncic et de Kristaps Porzingis. Interrogés par The Athletic, les joueurs des Mavericks et des Celtics ont prodigué quelques conseils au Français.

Après une dernière saison passée en France sous les couleurs des Metropolitans 92, Victor Wembanyama a enfin fait ses débuts en NBA en octobre dernier. De l’autre côté de l’Atlantique, le rookie des Spurs a découvert un environnement et une manière de travailler totalement différente de ce qu’il avait connu auparavant. Une situation par laquelle sont passés Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

« Ce sont des moments dont on se souvient toute sa vie »

Interrogés par The Athletic , il a été demandé aux deux hommes quels conseils ils donneraient à Victor Wembanyama pour sa première saison en NBA : « Je lui dirais simplement de profiter de l'instant présent. C'est spécial. C'est la première année d'une longue carrière pour lui. Mais il n'a pas besoin de mes conseils. Je pense que vous pouvez voir comment il joue, et quel talent incroyable il est. J'aime vraiment le regarder. Je me souviens du premier match que nous avons disputé, et c'était vraiment spécial de jouer contre lui. Et puis je me souviens de mon premier match en NBA. Ce sont des moments dont on se souvient toute sa vie », a déclaré Luka Doncic.

« Il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour devenir grand »