NBA : Les conseils d’une ancienne star des Spurs pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a reçu beaucoup de conseils depuis son arrivée en NBA. Ses coéquipiers, ses adversaires et plusieurs légendes l’ont aidé dans son intégration. Mardi, une ancienne star des San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge, lui a aussi glissé un conseil : qu’il simplifie son jeu et qu’il trouve un « go-to move ».

LaMarcus Aldridge : « Je simplifierais son jeu »

« Il est tellement doué techniquement ! Je simplifierais simplement son jeu : “Trouve un move vers lequel tu vas aller spontanément dans le quatrième quart-temps” » , a conseillé l’ancien intérieur de 38 ans, récemment retraité, connu pour son fadeaway à mi-distance. « Mon truc, ça a toujours été le fadeaway, que ce soit au début ou à la fin d’un match. Ça évite de trop réfléchir. À la fin d’un match, si tu as un grand bagage technique, tu commences à trop réfléchir : “Est-ce que je vais faire ceci ou cela ?” Choisis une option que tu vas utiliser indépendamment de qui se trouve en face de toi. »

« Ralentis et choisis deux moves »

« J’ai l’impression qu’il a 18 moves en tête et qu’il joue trop vite actuellement » , a continué LaMarcus Aldridge. « Ralentis et choisis deux moves. Un move vers lequel tu iras que ce soit les cinq premières secondes du match ou les cinq dernières, et une alternative. »



Si Victor Wembanyama joue aussi vite, c’est aussi une conséquence du style de jeu des Spurs, la troisième équipe la plus rapide de la NBA, avec 103 possessions par match. Il s’agit d’un parti pris de leur coach, Gregg Popovich, qui estime qu’il s’agit de la meilleure option pour sa jeune équipe. La variété du jeu du Français est aussi le fruit de ses intentions ; il a indiqué à plusieurs reprises vouloir conserver cette caractéristique, notamment pour surprendre les adversaires.

