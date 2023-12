NBA : Après trois matchs, où se situe le fils de LeBron James pour la Draft 2024 ?

Florian Barré

Il y a tellement de questions auxquelles Bronny James doit répondre durant la saison de basket-ball universitaire 2023-24. Remis de son arrêt cardiaque, le fils aîné de LeBron James a fait son retour sur les parquets depuis quelques jours et a déjà pu jouer trois matchs. Désormais, il faut espérer que le coeur et le physique tienne, non seulement pour sa santé personnelle mais aussi pour bien figurer lors de la prochaine draft de la NBA.

Bronny , le fils de LeBron James, est clairement l’un des joueurs les plus talentueux physiquement du basket-ball universitaire, mais là n’est vraiment pas le problème. James n'a joué que trois matchs pour l'entraîneur-chef des USC Trojans, Andy Enfield, jusqu'à présent dans la saison. En effet, le jeune arrière est soumis à une restriction de minutes suite à l'arrêt cardiaque qu'il a subi pendant l'intersaison.

James doit progresser au scoring !

Bronny James l’a confirmé, son père aussi : il se sent clairement beaucoup mieux et a reçu le feu vert pour participer à sa première saison NCAA. En revanche et quoi qu’on en dise, il peut y avoir une certaine hésitation quant à son avenir depuis son accident. Le joueur de 19 ans doit donc montrer comment il s'intègre à ses coéquipiers et quel type de contribution il peut apporter au fil de la saison. Au-delà du facteur santé, le facteur clé qu’il doit développer est son jeu offensif. Il possède déjà une très bonne vision de jeu et est également un solide joueur défensif. S’il peut devenir un solide scoreur, cela améliorera son statut lors de la draft.

Bronny James hors du top 10 ?