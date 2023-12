Florian Barré

Le NBA Christmas Day est toujours un évènement particulier dans la Grande Ligue. Ce jour spécial met souvent à l’honneur de grands matchs. Ainsi, la nuit dernière, Denver Nuggets et Golden State Warriors s’affrontaient. Mais pour l’une des deux franchises, cette soirée de fête s’est transformée en cauchemar. En effet, battu 120-114, l’entraîneur des Dubs, Steve Kerr, était très remonté après la rencontre et a attaqué la NBA et ses arbitres.

Après la défaite 120-114 des Golden State Warriors contre les Denver Nuggets, en ce jour de Noël, l'entraîneur Steve Kerr s’est montré assez franc sur les règles mises en place par la NBA. La raison ? Denver aurait été largement avantagé, notamment sur des fautes « très légères » sifflées sur Nikola Jokic. Bien qu’il ait tenté de contenir sa colère et sa frustration, Kerr a paru très agacé après la défaite des siens. Il a eu beaucoup de reproches à faire à ses joueurs, notamment sur le jeu offensif lent de Stephen Curry (18 points à 33% aux tirs) et sur la défense parfois trop peu cohérente. Mais finalement, le facteur principal de son mécontentement était au sujet des fautes.

Le coup de gueule de Steve Kerr en conférence de presse

Pendant la rencontre, les Warriors ont été sanctionnés 23 fois, contre 17 pour Denver. Et ce ne sont pas seulement les fautes commises dans ce match qui ont rendu Kerr fou. L'entraîneur des Warriors s'est ouvertement plaint de la façon dont les arbitres les ont sifflées partout dans la ligue cette saison. « Je n'ai aucun problème avec les officiels eux-mêmes. Partout dans la ligue, nous avons de très bons officiels », a déclaré Kerr aux journalistes à Denver. « J'ai un problème avec la façon dont nous légiférons sur la défense en dehors du jeu. C'est ce que nous faisons en NBA. La façon dont nous enseignons aux officiels, nous permettons simplement aux joueurs de se frayer un chemin jusqu'à la ligne des fautes. »

Nikola Jokic peu inspiré, sauvé par l’arbitrage