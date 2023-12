Les Detroit Pistons version 2023, pire équipe de l’histoire de la NBA ?

Florian Barré

Ce week-end, les Detroit Pistons sont entrés dans l’histoire de la NBA en devenant, ex-aequo, l’équipe concédant le plus de défaites consécutivement sur une même saison. Face aux Brooklyn Nets, la franchise du Michigan a enchaîné un 26e revers de suite, égalant les Cleveland Cavaliers 2010-11 et les Philadelphia 76ers 2013-14. Un record qui pourra être battu ce mardi soir.

Alors qu’ils ont commencé la saison NBA 2023-24 de la bonne manière, remportant deux de leurs trois premières rencontres, les Detroit Pistons marquent le pas depuis. Pire encore, ils sont devenus la franchise contre qui il ne faut surtout pas perdre, au risque de subir les moqueries de l’intégralité de la ligue. En effet, la franchise du Michigan a d’abord réalisé un incroyable « No win November » le mois dernier, perdant 16 matchs de suite, dépassant son propre record personnel de médiocrité et rejoignant le club du « mois sans victoire ».

Tom Orsborn : « Wembanyama, c’est un coup de chance incroyable ! »Personnalité incontournable des Spurs, journaliste au San Antonio Express-News, se confie au micro du 10 Sport pic.twitter.com/A1wzEw52G1 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Les Pistons rejoignent les Cavs et les 76ers

Treizième franchise à réussir cet exploit, les Pistons sont en passe de le faire deux mois de suite, du jamais vu ! Pour le moment, Cade Cunningham et consorts sont sur 26 défaites de rang depuis le revers subit samedi soir contre les Brooklyn Nets. Ce n’était arrivé que deux fois auparavant sur une seule saison : Cleveland en 2010-11 et Philadelphie en 2013-14. Mardi soir, Detroit aura encore rendez-vous avec l’histoire. Lors d’une revanche face à la franchise new-yorkaise, il faudra à tout prix éviter une 27e défaite d’affilée, auquel cas les Pistons détiendront le record absolu.

Detroit est proche d’un autre record de médiocrité, encore plus inquiétant

Par ailleurs, le véritable record de défaites consécutives, à cheval sur deux saisons cette fois, n’est plus très loin non plus. Entre 2014-15 et 2015-16, les 76ers ont enchaîné 28 revers de rang, pour la plus longue séquence de défaites de l'histoire de la NBA. Seuls les Boston Celtics, en tête de l'Est, se tiendront entre les Pistons et une nouvelle infamie le 28 décembre. Autant dire que le match à ne surtout pas perdre se déroule ce mardi soir, contre les Nets. Quoi qu’il en soit, le bilan actuel de la franchise est déconcertant. D’autant que les dirigeants ont mis le paquet cet été, en signant Monty Williams pour un contrat de 78,5 millions de dollars sur six ans, plus gros contrat d’entraîneur de l’histoire de la NBA.