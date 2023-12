NBA : Les Lakers plongent, pourquoi LeBron James était encore absent ?

Florian Barré

Pour la deuxième fois en huit jours, LeBron James a raté un match de NBA. L’annonce est intervenue juste après la défaite des Lakers face aux Chicago Bulls mercredi soir, où James a terminé aux portes d’un triple-double (25/10/9). Malheureusement, Los Angeles a dû faire sans son King contre les Timberwolves, leaders à l’Ouest. Et autant dire que ça s’est mal terminé pour les Californiens.

C’est au milieu d’un calendrier très chargé pour les Lakers que LeBron James est resté sur la touche ce jeudi soir. Une absence due à une tendinite à la cheville gauche qui survient après des semaines très intenses dans la course au premier tournoi de mi-saison de la NBA. Et malgré le travail très sérieux réalisé par LBJ depuis des années pour éviter de se blesser, à bientôt 39 ans, le corps demande parfois du repos : « C'est une combinaison de tout. Je veux dire, c'est la fatigue émotionnelle, c'est la fatigue physique, c'est la fatigue de la saison. Et quand vous ne gagnez pas, c’est évidemment la fatigue de la frustration. » a concédé James mercredi.

Une période délicate

Si LeBron James a brillé lors du tournoi de mi-saison - où il a été nommé MVP de l'événement avec une moyenne de 26,4 points, 8 rebonds et 7,6 passes décisives - rien ne va plus désormais. Depuis le titre obtenu contre les Pacers d’Indiana, les Lakers ont perdu cinq de leurs six matchs. Et forcément, face à la meilleure équipe de la Conférence Ouest, la marche était trop haute. Malgré les bonnes performances individuelles d’Anthony Davis, Austin Reaves et D’Angelo Russell, Los Angeles s’est finalement incliné 118-111.

Un calendrier encore très chargé