NBA : L’étrange attitude de LeBron James alors que les Lakers célèbrent leur victoire

Les Los Angeles Lakers ont été sacrés champions de la première NBA Cup de l’histoire il y a quelques jours. Et alors que la bannière de champion a été introduite à la Cryto.com Arena lundi soir, LeBron James a adopté une attitude qui a mis le feu à la toile ces dernières heures. Explications.

En ce début de saison régulière s’est déroulée la première édition de la NBA Cup ou In-Season Tournament. Et pour ce nouveau tournoi en pleine saison, c’est une franchise légendaire qui en est sortie victorieuse. En effet, les Los Angeles Lakers aux 17 titres NBA ont triomphé face aux Indiana Pacers.

LeBron James a snobé du regard la cérémonie de la NBA Cup

Dans la soirée de lundi à mardi, à l’occasion de la réception des New York Knicks à la Crypto.com Arena , anciennement Staples Center, la bannière de champion a été ajoutée aux côtés de celles remportées en NBA au fil des années. Mais durant ladite cérémonie, certains joueurs des Lakers n’ont eu que faire de la bannière. En effet, des coéquipiers de LeBron James regardaient ailleurs pendant le show lorsque King James en personne n’a pas fait de contact avec ladite bannière, semblant plus désabusé qu’autre chose.

Not even lookin at it lmaooo https://t.co/uzVU78kzHA pic.twitter.com/mWFSt20cAt — َ (@CookedByGuWop) December 19, 2023

Coach des Lakers : «Je pense que c’est vraiment, vraiment cool de faire cela»