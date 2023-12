NBA : Comment LeBron James a préparé son premier choc avec Wembanyama

Hugo Chirossel

Après avoir enchaîné 18 défaites consécutives, les Spurs ont mis fin à cette série dans la nuit de vendredi à samedi en s’imposant face aux Los Angeles Lakers (129-115). C’était d’ailleurs la première fois que Victor Wembanyama était opposé à LeBron James. Une première que le King a pris soin de bien préparer.

À la recherche de sa première victoire depuis le 2 novembre dernier, les Spurs l’ont décroché dans la nuit de vendredi à samedi. Opposé aux Los Angeles Lakers, San Antonio a mis fin à sa série de 18 défaites consécutives, la plus longue de l’histoire de la franchise. « Nous n’avons jamais baissé la tête. Nous n’avons jamais renoncé. Abandonner aurait été la solution facile, mais personne dans le vestiaire n’a adopté cette attitude », a confié Victor Wembanyama après la rencontre.

LeBron James regardé plusieurs vidéos sur Wembanyama

Absent il y a deux jours lors du premier match entre les Lakers et les Spurs, LeBron James était bien présent cette fois-ci, même si les Angelinos ont joué sans Anthony Davis et D’Angelo Russell. D’après les informations du journal Le Parisien , le King a d’ailleurs bien préparé son premier affrontement avec Victor Wembanyama. En effet, LeBron James a passé plusieurs heures ces derniers jours à regarder des vidéos de joueurs et de stars de la NBA encensant Wemby . Un moyen comme un autre de se motiver à lui infliger une 19e défaite d’affilée, ce qui n’a finalement pas eu lieu.

« C’est un talent spécial »