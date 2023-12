NBA : Un jackpot à 2 milliards pour Wembanyama ?

Thibault Morlain

Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, les Spurs de Victor Wembanyama affronteront les Lakers d'un certain LeBron James. Une opposition très attendue entre le King et celui annoncé par beaucoup comme son potentiel successeur sur le trône de la NBA. Une comparaison entre Wembanyama et LeBron James qui fait beaucoup parler et certains pensent même que le Français pourrait faire mieux que son aîné.

A 38 ans, LeBron James fait preuve d'une longévité folle en NBA. Et malgré son âge, le King montre à chaque rencontre qu'il évolue encore au meilleur niveau. Mais outre le fait d'être un sportif accompli, la star des Lakers a bâti un véritable empire en dehors des terrains de basket, de quoi lui permettre aujourd'hui d'avoir une fortune confortable. Un modèle que pourrait tenter de reproduire Victor Wembanyama, tout juste débarquer en NBA. Nouvelle coqueluche du basket outre Atlantique, le Français est comparé à LeBron James et s'il suit la même trajectoire, le jackpot pourrait être à l'arrivée...

NBA : Wembanyama va écrire l’histoire grâce à LeBron James ! https://t.co/l5WT3WYZGb pic.twitter.com/yAlzrwqYzu — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Wembanyama dans la lignée de LeBron James

Journaliste pour ESPN , Brian Windhorst s'est confié sur Victor Wembanyama et la comparaison avec LeBron James. Dans des propos accordés au Parisien , il a alors expliqué : « La façon dont Wembanyama envisage sa carrière, et plus particulièrement son business hors du terrain, s’inspire complètement de ce qu’a fait LeBron. C’est comme s’il avait un diplôme en business après avoir appris en regardant LeBron. Tout ce que fait Wembanyama est même un niveau au-dessus : la façon dont il s’entraîne et se prépare physiquement, sa vision des investissements financiers, ce qu’il privilégie quand il s’agit de sélectionner des partenaires ».

Bientôt « doublement milliardaire » ?