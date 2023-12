Un responsable de la NBA détaille l’expulsion surprenante de Nikola Jokic

Florian Barré

Le double MVP et pivot vedette des Nuggets, Nikola Jokic, a été expulsé du match de mardi soir contre les Chicago Bulls. Ni le Serbe, ni son entraîneur, ni les observateurs n’ont compris la raison au moment où l’évènement s’est produit. Pour cela, après la victoire de Denver 114-106, l’arbitre principal de la rencontre Mark Lindsay, s’est présenté face à la presse pour exposer la situation.

Malgré leur victoire contre Chicago, les Denver Nuggets ont dû se démener sans Nikola Jokic, expulsé, une bonne partie du match. L’incident s'est produit à la fin du deuxième quart-temps lorsque le Serbe, exprimant sa frustration et cherchant une faute lors d’une tentative de lay-up, a adressé un langage grossier à l'arbitre de la ligne de fond, Mousa Dagher, alors qu'il revenait en défense. L'instant d'après, Jokic a reçu une faute technique et a été expulsé du match.

Mike Malone doit « faire du meilleur boulot »

L'entraîneur-chef des Nuggets Michael Malone semblait confus quant à ce qui s'était passé, au même titre que les commentateurs de NBC Sports Chicago, qui ont trouvé l'expulsion « terrible » et « excessive ». « Quand j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai dit que je ne comprenais pas le problème parce que quand j'ai grandi, c'était un terme affectueux dans ma maison. » a affirmé Malone en conférence de presse.



« Peut-être que je dois faire du meilleur boulot parce que s’il est victime d’une faute ou qu’il pense qu’il y a une faute, je dois prendre la faute technique, poursuit-il. Je ne veux pas qu’il se mette en position d’être expulsé du match parce que ce n’est pas bon pour lui, et encore plus important, pas bon pour l’équipe. On peut parler du super match de notre banc, mais pour la suite, on a besoin que Nikola soit présent. Il le sait et on doit bosser sur la façon dont on engage la conversation et on discute avec les arbitres et gérer cette frustration. »

Une insulte qui justifiait une expulsion