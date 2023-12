Draymond Green frappe encore : vers une nouvelle suspension de la NBA ?

L’enfant terrible de la NBA, Draymond Green, a encore fait parler de lui. L’intérieur des Golden State Warriors a été expulsé lors du troisième quart-temps face aux Phoenix Suns, dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir violemment heurté Jusuf Nurkic. Il court le risque de nouvelles sanctions.

Draymond Green a encore été expulsé lors du troisième quart-temps, mardi, entre les Golden State Warriors et les Phoenix Suns pour son geste dangereux sur Jusuf Nurkic. Ce nouveau dérapage l’expose à une suspension de la NBA.

Lors du troisième quart-temps, dans le corner, Draymond Green semblait se placer au poste contre le pivot Suns, Jusuf Nurkic. Il a pivoté très rapidement, de manière inhabituelle, heurtant violemment Nurkic avec son bras droit. Nurkic est alors tombé au sol et est resté allongé par terre pendant près d’une minute. Les arbitres n’ont pas hésité à siffler.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8