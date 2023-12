NBA : Surprise, Gobert se fait tacler en direct !

La rédaction

En pleine forme ces derniers temps, Rudy Gobert n'est pas étranger aux excellents résultats des Minnesota Timberwolves cette saison. Mais dans la nuit de lundi à mardi, le Français a fait preuve d'une criante indiscipline. De fait, l'ancien des Utah Jazz a passé de nombreuses minutes sur le banc et a assisté impuissant à la défaite des siens face aux Pelicans (121-107). Après la rencontre, l'adjoint des Timberwolves, Micah Mori, a lancé une petite pique au Français

Cela faisait une éternité que l'on avait pas senti Rudy Gobert aussi épanoui en NBA. Etincelant ces dernières semaines, le Français est l'un des grands artisans de la réussite des Minnesota Timberwolves, leader de la Conférence Ouest, depuis le début de la saison. Et s'il continue sur cette trajectoire, l'ancien intérieur des Utah Jazz pourra sérieusement envisager décrocher un quatrième titre de DPOY (meilleur défenseur de l'année).

Mori adresse une pique à Gobert

Mais dans la nuit de lundi à mardi, le Tricolore est quelque peu tombé dans ses travers, à l'image de sa première saison peu aboutie dans le Minnesota l'an passé. Maladroit, Gobert s'est rendu coupable de nombreuses fautes (4) lors de la défaite des siens face aux New Orleans Pelicans (121-107). Ainsi, afin de le préserver, le staff de Minnesota l'a renvoyé sur le banc durant un long moment. A l'issue du match, l'international français n'a pas été épargné. « Notre défense dans la peinture était comme la supérette du coin, ouverte 24h/24. Et encore plus avec Rudy sur le banc à cause de son problème de fautes » , a constaté Micah Mori, coach adjoint des Minnesota Timberwolves, au micro de Bally Sports .

Zion Williamson se balade

Difficile ne pas aller à l'encontre de Mori, tant les Pelicans ont fait ce qu'ils voulaient, à l'instar de Zion Williamson. Intenable tout au long de la rencontre, le premier choix de la draft 2019 s’est amusé dans la raquette, inscrivant la bagatelle de 36 points. Une chose est sûre, les Timberwolves devront impérativement rectifier le tir face aux Dallas Mavericks de l'insatiable Luka Doncic dans la nuit de jeudi à vendredi.