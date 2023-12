NBA : Wembanyama bat son record, il s’enflamme

Hugo Chirossel

Si les Spurs sont en difficulté depuis le début de la saison et restent sur 16 défaites consécutives, avant d’affronter les Houston Rockets dans la nuit de lundi à mardi, Victor Wembanyama quant à lui parvient à tirer son épingle du jeu. Le rookie français est récemment devenu le plus jeune à totaliser 20 points et 20 rebonds sur une rencontre, battant ainsi le record détenu jusque-là par Dwight Howard. Ce qui ne semble pas déranger ce dernier.

« Bien sûr que ça me fait quelque chose. Tout va bien dans ma vie, mais c’est le seul bémol pour l’instant. C’est dur, mais jamais… Bien sûr que je ressens la difficulté, mais je ne ressens jamais d’abattement. Disons qu’il faut être patient, il n’y a pas d’autres choix . » Après la défaite face aux Chicago Bulls samedi dernier, Victor Wembanyama a fait part de sa déception. Lors de cette rencontre, les Spurs ont égalé un triste record, celui de leur plus longue série de défaites.

Wembanyama s’offre le record de Dwight Howard

En effet, les Spurs se sont inclinés pour la seizième fois d’affilée contre les Chicago Bulls (112-121), avant de se déplacer sur le parquet des Houston Rockets dans la nuit de lundi à mardi. Un match au cours duquel Victor Wembanyama a pourtant brillé. Aligné en tant que pivot pour la première fois de la saison, il a terminé la rencontre avec 21 points et 20 rebonds. Wemby est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à totaliser 20 points et 20 rebonds.

«Ce gars est déjà génial !»