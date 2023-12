NBA : Que retenir des débuts de Bronny, le fils de LeBron James, en NCAA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Cinq mois après son arrêt cardiaque à l’entraînement, Bronny James, le fils de la légende de la NBA LeBron James, a fait ses débuts au niveau universitaire. Il a joué seize minutes ce dimanche, lors de la défaite des Trojans de l’Université de Californie du Sud (USC) face à Long Beach State (79-84).

Bronny James, le fils aîné de LeBron James, est de retour sur le terrain. Cinq mois après son arrêt cardiaque, il a fait ses débuts très attendus avec l’Université de Californie du Sud (USC) ce dimanche. Malgré la défaite de son équipe face à Long Beach State (79-84), il s’agissait d’un moment marquant et d’un grand pas en avant pour ce potentiel futur joueur NBA. Voilà ce qu’il fallait en retenir.

Bronny James rassure, Long Beach gâche la fête

Pour son premier match en NCAA, Bronny James a inscrit 4 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 16 minutes de jeu. Malgré un temps de jeu limité, divisé en courtes périodes de trois minutes, il est parvenu à marquer la rencontre.



Le fils de LeBron James a marqué son premier panier avec un trois points en transition, en seconde mi-temps. Son « chase-down block » sur Jadon Jones, qu’il a rattrapé et contré près du panier, a clairement montré qu’il était de retour en forme. Cette action spectaculaire a rappelé les exploits de son père lors des finales NBA de 2016 et fait se lever le public. Long Beach s’est cependant imposé sur les Trojans 79-84 — un détail, compte tenu du contexte.

LeBron James : « Bronny, tu es tout simplement incroyable »

Comme annoncé, LeBron James était présent pour soutenir son fils. Dans une publication sur Instagram après la rencontre, l’ailier des Los Angeles Lakers a exprimé sa fierté et son émotion.



« Je ne peux même pas vous dire à quel point la journée d’aujourd’hui a été riche en émotions pour moi » , a écrit la légende de la NBA. « Je suis littéralement vidé et tout ce que je peux dire, c’est que Bronny, tu es tout simplement incroyable ! Les victoires et les défaites importent peu. Tu as déjà réalisé le plus grand accomplissement, c’est la vie ! Je suis fier de toi ! Merci et je t’aime. »

Bronny James : « Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé »