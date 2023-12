La carrière d’un prodige de la NBA gâchée par le manque de discipline ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le manque de discipline de Zion Williamson gâche-t-il son talent ? C’est l’opinion de plus en plus d’observateurs à travers la NBA. La condition physique du premier choix de la draft 2019 semble l’empêcher d’atteindre son plein potentiel, ce qui inquiète les New Orleans Pelicans.

À son arrivée en NBA, Zion Williamson était considéré comme le successeur potentiel de LeBron James. Cependant, depuis sa draft par les New Orleans Pelicans en 2019, ses blessures récurrentes et sa condition physique l’ont empêché de répondre aux attentes.

Une forme physique préoccupante

Après la défaite des Pelicans face aux Lakers en demi-finales du In-Season Tournament jeudi dernier, la forme de Zion Williamson est revenue au centre des discussions. Sa lenteur et son apparence physique ont soulevé de nombreuses questions. Après avoir admis en juillet qu’il avait du mal à suivre un régime, il était supposé faire des changements cette saison, mais ceux-ci ne sont pas apparents. Malgré des moyennes déjà impressionnantes de 22,2 points, 5,6 rebonds et 4,8 passes par match, il semble encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

NBA : Zion Williamson en pleine tourmente chez les Pelicans https://t.co/j48GwJKJAT pic.twitter.com/n97JqSqBYg — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Zion Williamson « n’écoute pas » les Pelicans

Les Pelicans ont insisté à plusieurs reprises auprès de Williamson sur la nécessité d’améliorer son régime alimentaire et sa condition physique. Cependant, selon Christian Clark du Times-Picayune , le joueur « n’écoute pas » son équipe. C’est un problème majeur, car l’ailier n’est qu’à la première année d’un contrat massif de cinq ans pour 197 millions de dollars. New Orleans a fait de lui le pilier de son projet et a besoin de progrès pour continuer à avancer.

Charles Barkley : « Il joue sur son talent »