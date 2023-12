NBA : LeBron James file en finale grâce à une performance « extraordinaire »

Florian Barré

Ça faisait bien longtemps que LeBron James n’avait pas paru aussi fort. Le King évolue à un niveau incroyable depuis deux décennies mais ses performances actuelles dépassent l’entendement, surtout à bientôt 39 ans. Après l’avoir déjà fait mardi soir contre les Suns, James a porté les Los Angeles Lakers sur ses épaules face aux Pelicans de Zion Williamson lors des demi-finales du tournoi de mi-saison. Une prestation qui a laissé son entraîneur bouche bée.

« Nous sommes encore en décembre » a rappelé LeBron James après son match éclatant contre la Nouvelle-Orléans ce jeudi soir, remporté par les Lakers 133-89. Pourtant sa performance n’avait rien d’un match de saison régulière. James était en mission dès le départ, jouant avec la férocité et la précision de ses plus belles heures. Aucun doute là-dessus, le King veut remporter la première édition de l’In-Season Tournament et ses statistiques peuvent en témoigner.



NBA Paris : Prix des places exorbitant, on vous emmène à un match NBA à New York pour le même prixhttps://t.co/V8bBizBK2G — Florian B. (@fbarre_) December 6, 2023

Prestation historique pour LeBron

LeBron James a terminé avec 30 points, huit passes décisives et cinq rebonds. D’excellents chiffres, bien sûr, mais rien de spectaculaire compte tenu de ses autres réalisations. La particularité de ce match, cependant, était qu'en raison de l'énorme avance des Lakers, assez rapidement dans la rencontre, le King a pu atteindre ce total en seulement 22 minutes et 32 secondes. Quelques semaines seulement avant son 39e anniversaire, James est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à marquer au moins 30 points, cinq passes décisives et cinq rebonds en 23 minutes ou moins.

« Il comprend ces moments »