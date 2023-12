NBA : Un terrible record attend Wembanyama ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un duel franco-français avait lieu en NBA dans la nuit de mercredi à jeudi, les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert accueillant les Spurs de Victor Wembanyama. Et la série noire s’est poursuivie pour San Antonio (102-94), qui s’approche d’un bien triste record avec ce 15e revers consécutif malgré l’arrivée du phénomène tricolore.

Absent vendredi contre les New Orleans Pelicans à cause d’un problème à la hanche, Victor Wembanyama a retrouvé les parquets de NBA dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une nouvelle défaite (102-94) à la clé chez le leader de la conférence Ouest, Minnesota. L’occasion pour la pépite française de croiser la route de Rudy Gobert, qui a brillé avec 16 points, 21 rebonds et 2 contres, lui permettant de recevoir une standing ovation de la part de son public.

15e défaite consécutive, le record n’est pas loin pour les Spurs

Victor Wembanyama s’est quant à lui montré bien plus discret, avec 12 points et 10 rebonds, insuffisant pour empêcher un revers supplémentaire aux Spurs, le 15e de suite. San Antonio est désormais proche d’égaler la pire série de son histoire avec 16 défaites consécutive, établie la saison dernière.



Les Bulls peuvent enfoncer Wembanyama et ses coéquipiers