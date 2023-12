NBA : Le duo Lillard-Antetokounmpo explose enfin

Florian Barré

Lorsque les Milwaukee Bucks ont récupéré Damian Lillard cet été, la première pensée générale a été vers son duo avec Giannis Antetokounmpo et les perspectives offensives folles que cela allait offrir. Imparables en attaque, c’est exactement ce qu'ils étaient ce mardi soir, alors que la franchise du Wisconsin a battu les Knicks de New York 146-122 en quart de finale du premier tournoi de mi-saison de la NBA.

Si sur les neuf premiers matchs de la saison, Milwaukee possédait un bilan relativement moyen de cinq victoires pour quatre défaites, la dernière victoire contre les Knicks porte désormais la fiche des Bucks à 15-6. Un vrai bond en avant ! Après près d’un mois et demi de compétition en NBA, les Milwaukee Bucks semblent donc enfin prendre leurs aises. La paire Damian Lillard-Giannis Antetokounmpo a dû passer par une phase d’adaptation qui semble désormais révolue comme en témoigne la rencontre de ce mardi soir contre les Knicks de New York, avec 146 points marqués, dont 63 à eux deux.

Une attaque de feu

« Je pensais que c'était probablement notre meilleur match offensif », a déclaré Lillard après s le match. « Qu'avons-nous marqué ? 146 ou quelque chose comme ça ? Et nous avons également laissé beaucoup de points au tableau. Nous avons raté des lancers francs, nous avons raté quelques tirs dans la peinture. Cela aurait facilement pu être un match à 165 points. » Finalement, Giannis Antetokounmpo a terminé non loin du triple-double avec 35 points, 8 rebonds, 10 passes et 3 interceptions. De son côté, Damian Lillard a inscrit 28 points et délivré 7 passes.

Une performance collective historique

Les Bucks ont tiré à 60,4 % sur le terrain et à 60,5 % depuis la ligne des 3 points : une ligne de statistique tout simplement exceptionnelle ! C'était d’ailleurs la première fois qu'ils tiraient à au moins 60 % au total et derrière l'arc dans un même match depuis 1985, et ils sont devenus la quatrième équipe à réaliser au moins 23 trois-points en tirant à 60 % ou mieux (23/38). Le tout contre une équipe des Knicks qui possède une des 10 meilleures défenses de la ligue.