NBA : Premier échec pour Wembanyama face à son grand rival

Hugo Chirossel

Numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama est forcément un des favoris dans la course au titre de rookie de l’année. Mais le joueur des Spurs a de la concurrence, et notamment celle de Chet Holmgrem. La NBA a d’ailleurs dévoilé ce lundi le rookie des mois d’octobre et de novembre, et c’est le pivot du Thunder qui a été plébiscité.

S’il a deux ans de plus que lui et qu’il a été drafté en 2022, Chet Holmgren semble pour le moment le principal concurrent de Victor Wembanyama pour le titre de rookie de l’année. Drafté à la deuxième position par le Thunder d’Oklahoma City, le pivot de 21 ans n’avait pas pu jouer de toute la saison dernière, en raison d’une blessure au pied droit. Il est donc en lice pour être élu rookie de l’année à la fin de cette saison, tout comme Victor Wembanyama.

Holmgren élu rookie du mois

Alors que la saison a repris le 18 octobre dernier, la NBA a dévoilé ce lundi les joueurs plébiscités pour les mois d’octobre et de novembre. En ce qui concerne le rookie du mois, c’est Jaime Jaquez Junior qui a été désigné dans la conférence Est, et Chet Holmgren dans la conférence Ouest. Avec 17,9 points de moyenne, 7,8 rebonds et 2,1 blocs, le pivot d’OKC devance ainsi Victor Wembanyama.

The Kia NBA Rookies of the Month for October & November! #KiaROTM West: Chet Holmgren (@okcthunder)East: Jaime Jaquez Jr. (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/If9UxsUJdj — NBA (@NBA) December 4, 2023

«Si on les prend tous les deux à 19 ans, ils ne sont pas sur la même planète»