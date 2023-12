NBA : Bronny, le fils de LeBron James, de retour sur le terrain

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement en juillet dernier, Bronny James, le fils de LeBron James, a fait son retour sur le terrain ce lundi. Le jeune homme de 19 ans a participé à l’entraînement de l’Université de Californie du Sud (USC) et reprend doucement le rythme.

Le retour de Bronny James, très attendu depuis son arrêt cardiaque au mois de juillet, et imminent. Le fils de LeBron James a participé à une partie de l’entraînement de son équipe à l’Université de Californie du Sud (USC) ce lundi, selon ESPN , et devrait bientôt jouer son premier match de la saison.

Un retour progressif

Les médecins ont autorisé James à reprendre le basket jeudi dernier, soit quatre mois après son accident. La semaine dernière, la famille de LeBron James avait annoncé qu’il retournerait à l’entraînement cette semaine, et « reprendrait les matchs peu de temps après ». Pour le moment, il doit encore réaliser un entraînement à 100 %.



« Bronny James n’a pas encore reçu le feu vert complet de l’Université », a expliqué Andy Enfield, l’entraîneur de l’équipe, à Ohm Youngmisuk d' ESPN après l’entraînement de lundi. « Il peut participer sans contact. Il a fait du bon travail pour retrouver sa condition physique et sa force. Je pense qu’il est sur la bonne voie pour rejouer très rapidement. »

