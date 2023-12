NBA : Les Spurs de Victor Wembanyama bouleversent leur cinq majeur

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après 14 défaites consécutives, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont décidé d’apporter un changement significatif à l’équipe. Gregg Popovich a modifié son cinq majeur, en reléguant notamment Jeremy Sochan sur le banc. Malgré cet ajustement, les Texans se sont inclinés ce mercredi face aux Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert (94-102).

Alors que les défaites se succèdent, les Spurs de Victor Wembanyama tentent d’évoluer. Avant la défaite face aux Minnesota Timberwolves (94-102) ce mercredi, Gregg Popovich, l’entraîneur de San Antonio, a décidé de changer son cinq majeur.

Jeremy Sochan sur la touche

Jeremy Sochan est une exception parmi les recrues des Spurs, qui sont souvent placées sur le banc à leur arrivée dans l’équipe. Il a pris l’habitude de commencer les matches en NBA. Avant ce soir, il n’avait démarré que six matches sur le banc, principalement à cause de blessures. Gregg Popovich a même décidé de lui donner le poste de meneur titulaire lors des 19 premiers matches de la saison, bien qu’il évolue initialement au poste d’ailier.



Cependant, l’expérience n’a pas été très concluante jusqu’à présent. Sochan distribue 4,4 passes décisives pour 2,4 ballons perdus, un ratio trop élevé. N’ayant pas été formé en tant que meneur, il découvre le poste et affiche de claires lacunes pour organiser le jeu du collectif. Ce mercredi pourrait peut-être marquer la fin de cette expérience originale.

NBA : Chet Holmgren prend l'avantage sur Victor Wembanyama dans la course au Rookie de l'année https://t.co/jet7fxhHAX pic.twitter.com/Prh5CbcFNy — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Devin Vassell de retour, Cedi Osman fait son entrée dans le cinq majeur

Devin Vassell a, quant à lui, fait le chemin inverse. Depuis sa blessure aux adducteurs en novembre, il sortait du banc pour se ménager. Une fois rétabli, il a pu reprendre sa place dans le cinq majeur. Il a rapidement retrouvé son rythme, marquant 22 points avec un taux de réussite aux tirs de 9/16 face aux Timberwolves, la défense la plus efficace de la NBA. Cedi Osman, l’un des marqueurs les plus prolifiques des Spurs, a également rejoint les titulaires.

Des incertitudes autour des titulaires des Spurs