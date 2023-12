Victor Wembanyama dans l’incertitude : premier pépin physique en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama pourrait manquer son premier match en NBA ce vendredi face aux New Orleans Pelicans. Bien qu’il soit parti en Louisiane avec les San Antonio Spurs, sa présence sur le terrain n’est pas assurée. L’équipe fait preuve de prudence avec le rookie, déjà incertain pour le match de jeudi contre les Atlanta Hawks en raison d’une gêne à la hanche droite.

« Je me sens bien » , a affirmé Victor Wembanyama jeudi, après la défaite des San Antonio Spurs face aux Atlanta Hawks (135-137). Alors qu’il était incertain avant la rencontre en raison d’une gêne à la hanche droite, le Français a marqué 21 points, réalisé 12 rebonds et 4 contres en 29 minutes de jeu. Malgré cette performance, il pourrait manquer son premier match depuis son arrivée en NBA ce vendredi.

Gregg Popovich : « Il se peut qu’il ne joue pas demain »

Les Spurs sont prudents avec Victor Wembanyama. En conférence de presse après le match, Gregg Popovich a expliqué qu’il adoptait une approche « protectrice » concernant son problème de hanche. Par précaution, il pourrait donc être absent pour le back-to-back contre les New Orleans Pelicans. « Il se peut qu’il ne joue pas demain » , a expliqué le coach de San Antonio. « Nous allons voir comment va sa hanche après ce match (face aux Hawks). »

Gregg Popovich adopte une approche « protectrice » avec Victor Wembanyama, qui souffre d’une gêne à la hanche.Sa présence demain, face aux Pelicans, n’est pas garantie. pic.twitter.com/dP1XIOewWJ — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 1, 2023

Une décision de dernière minute pour les Spurs

Ce jeudi, les Spurs ont confirmé la présence de Wemby à la dernière minute. Le rookie a affirmé qu’il avait l’intention de jouer, mais qu’il n’en était pas tout à fait sûr avant l’échauffement. « Nous voulions voir comment je me sentirais dans la journée après l’entraînement, après la sieste » , a-t-il expliqué.



La même procédure sera certainement suivie ce vendredi, avant le match contre les Pelicans de Zion Williamson. Après la défaite contre Atlanta, Victor Wembanyama a reçu des soins et a rejoint son équipe dans l’avion en direction de La Nouvelle-Orléans. Cependant, sa hanche fait l’objet d’un suivi quotidien et aucune décision définitive n’a encore été prise. Enchaîner deux matches consécutifs avec un problème physique, même mineur, pourrait constituer un risque.

« Le pire Victor que nous verrons » : Wembanyama se livre sur ses débuts en NBA https://t.co/xmyBLL9oa9 pic.twitter.com/XcigdMis7A — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Victor Wembanyama : « Je me sens bien »