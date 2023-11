NBA : Face à Wembanyama, « ma vie a défilé devant mes yeux »

Florian Barré

Alors que les défaites s’enchaînent pour les San Antonio Spurs (douze de suite), Victor Wembanyama continue d’impressionner. Auteur de 22 points sur chacun des trois derniers matchs, le prodige français reste sur une grande performance contre les Nuggets dimanche soir. Durant la rencontre, au cours du troisième quart-temps, Wemby a d’ailleurs tenté un incroyable geste qui a effrayé l’un de ses adversaires.

Impressionnant depuis le début de la saison lors de la majorité de ses matchs, Victor Wembanyama affirme se sentir de plus en plus à l’aise sur les parquets de la NBA. La preuve, son dernier match contre Denver a été marqué par un record personnel et historique. La jeune superstar des San Antonio Spurs a inscrit 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions (nouveau record pour lui) et 4 contres à 7/17 aux tirs, en seulement 25 minutes de jeu. Ainsi, Wemby est seulement le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer une telle ligne de statistiques, et le premier à le faire en moins de 35 minutes.

NBA : Les Spurs de Victor Wembanyama s’approchent d’un triste record https://t.co/In9cgQZUe1 pic.twitter.com/itho9twY5a — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Un geste spectaculaire

Mais ce n’est pas tout. Wembanyama a aussi tenté de marquer le match de son empreinte en réalisant son tout premier poster vraiment spectaculaire. En effet, vers la fin du troisième quart-temps, l’intérieur de 2,24m s’est s’élancé vers le cercle à pleine vitesse. Il a tenté de finir en force sur Julian Strawther, qui a terminé par faire faute. Wembanyama a d’ailleurs fini au sol après ce contact impressionnant, avant de se relever.

Strawther fait l’éloge de Wemby