NBA : Malgré la défaite, Victor Wembanyama brille face aux Nuggets de Nikola Jokic

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA)

Sans surprise, les San Antonio Spurs se sont inclinés face aux Denver Nuggets ce dimanche (132-120). Malgré la défaite, Victor Wembanyama (22 points) a su se démarquer face aux champions NBA en titre, menés par un Nikola Jokic (39 points) toujours aussi redoutable.

L’altitude ne freine pas Victor Wembanyama

Il est communément admis que les matches à Denver sont plus difficiles que les autres pour les visiteurs. Ce n’est pas seulement à cause du niveau de l’équipe locale, champions NBA en tire portés par un double MVP, mais aussi à cause de la localisation de la ville. Les conditions de la « Mile High City », située à plus de 1600 mètres d’altitude, sont réputées plus difficiles, en particulier pour les visiteurs qui n’y sont pas habitués.



Ce phénomène n’a pas semblé perturber Victor Wembanyama, qui a marqué les sept premiers points de son équipe : un tir contesté à mi-distance, un tir à trois points au-dessus de Nikola Jokic, puis deux lancers francs. Ce démarrage en trombe a établi le rythme pour son match impressionnant. Au final, la star des Spurs a inscrit 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions (un nouveau record personnel) et 4 contres à 7/17 aux tirs, en seulement 25 minutes de jeu. Il est seulement le cinquième joueur de l’histoire de la ligue à enregistrer une telle ligne de statistiques, et le premier à le faire en moins de 35 minutes.

Nikola Jokic remet les pendules à l’heure

Aussi talentueux soit-il, Victor Wembanyama est tombé sur plus fort que lui ce dimanche. Nikola Jokic, l’un des meilleurs joueurs de la NBA à l’heure actuelle, a dominé San Antonio de bout en bout. Le pivot des Nuggets a marqué 39 points (17/29 aux tirs) en 34 minutes, accompagnés de 11 rebonds et 9 passes décisives.